Vor der Reisewelle: Landkreis Gifhorn klärt mehrsprachig über Corona-Tests und Impfen auf

Gifhorn

Wer seinen Arzt versteht, der vertraut ihm auch, sagt Kreisrat Rolf Amelsberg. Das sei beim Thema Operation genau so wie beim Thema Impfen. Bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund ist das Verstehen aber so eine Sache. Mit mehrsprachigen Aufklärungsveranstaltungen zu Corona will der Landkreis da gegenhalten.

Vier solcher Termine sind bis Anfang Juli in Gifhorn geplant. In der Kreisstadt gibt es laut Jutta Leinemann von der Stabstelle Integration einen Anteil von 13,2 Prozent Ausländern. „So einen hohen Anteil haben wir sonst nirgendwo im Landkreis“, sagt sie – daher habe sich die Verwaltung entschlossen, diese Veranstaltungsreihe in Gifhorn zu starten.

Teilnehmer können sich an einem Corona-Test versuchen

Während der mehrsprachigen Termine – neben Deutsch werden die Informationen jeweils in bis zu sechs Sprachen gegeben, in weiteren Sprachen können sie angefordert werden – wird die Arbeit eines Testzentrums exemplarisch vorgestellt und Interessierte können sich an einem Selbsttest versuchen. „Diese Tests sind eine Herausforderung für alle, nicht nur für Migranten“, sagt Josefin zum Felde, Leiterin der Stabstelle Integration. Dabei sei die sichere Handhabung von Tests gerade für Reiserückkehrer notwendig.

„Wir wollen verhindern, dass etwas eingeschleppt wird“, bringt es Ina Schmidt vom Fachbereich Gesundheit auf den Punkt. Ein Blick ins AZ-Archiv zeigt: Mit Stand 22. Juli 2020 hatte der Landkreis gemeldet, dass alle bis dahin am Corona-Virus erkrankten Bewohner des Kreises – 169 waren es zu dem Zeitpunkt – wieder genesen waren, der Landkreis Gifhorn war Corona-frei, es gab keine aktiven Fälle. Zehn neue Fälle in den folgenden vier Wochen wurden gemeldet – darunter befanden sich fünf Reise-Rückkehrer, die das Virus als unliebsames Souvenir von einer Reise mitgebracht hatten.

Zur Verhinderungstaktik gehöre nicht nur Aufklärung über Corona-Tests, sondern auch über das Impfen sowie über Falschinformationen. Die wird es unter anderem von Amtsarzt Josef Kraft während der Veranstaltungen geben. Übersetzt werden diese Informationen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der Stabstelle Integration sowie den MiMi-Gesundheitsmediatoren. Unterstützt wird die Aktion von der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft. Sie stellt ihre Liegenschaften für die Treffen zur Verfügung.

Wichtig ist: Nicht nur Migranten werden die Sommerferien für Urlaub in ihren Heimatländern nutzen, auch viele Deutsche aus dem Landkreis dürften in andere Länder reisen. Auch für sie ist es wichtig, informiert zu sein – vor der Reise zur Risikoeinteilung des Reiseziels, bei Rückkehr zu den dann geltenden Regeln. Daher sind ausdrücklich auch Nicht-Migranten zu den Veranstaltungen eingeladen – und ihre Fragen zu ihren Urlaubsreisen willkommen.

Das sind die Termine

Und das sind die Termine: Am Samstag, 26. Juni, von 15 bis 18 Uhr findet eine Informationsveranstaltung am Handwerkerwall statt – auch in Türkisch, Arabisch, Russisch, Französisch und Polnisch. Zusätzlich soll an diesem Tag auch eine Veranstaltung bei der GWG am Alten Postweg stattfinden, und zwar von 11 bis 14 Uhr.

In der Stendaler Straße gibt es ein Treffen am Mittwoch, 30. Juni, von 15 bis 18 Uhr – auch in Russisch, Arabisch, Türkisch und Polnisch.

Und der Immenweg in der Südstadt ist Versammlungsort am Donnerstag, 1. Juli, von 15 bis 18 Uhr – auch in Französisch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch und Farsi.

Von Thorsten Behrens