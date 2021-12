Vor allem für die Kinder: Eine Weihnachts-Lichterfahrt mit 30 Quads durch Gifhorn

Gifhorn

Lichterketten an, Musik an – und los: Um die 30 Weihnachtsmänner und -Frauen auf ihren Quads touren am Samstag durch Gifhorn. Wo sie vorbei kommen, stehen die Menschen an den Straßen, winken, fotografieren, filmen, Kinder können gar nicht genug bekommen. Das ist aber auch ein Spektakel inklusive einer Seifenblasenmaschine am Ende des Trosses, deren in Regenbogenfarben schillernde Kugeln in der kalten Luft noch eine ganze Weile verharren.

Sammelpunkt war der Waldparkplatz gegenüber vom Morada-Hotel Isetal. Mit-Initiator Gerhard Kasper aus Wasbüttel war gegen 14 Uhr mit seinem Quad mitsamt Hänger auf den Parkplatz gerollt und hatte dort Jaqueline Kremer und ihren Lebensgefährten Christian Pohl unter einem Pavillon gefunden mit massenhaft Kartoffelsalat und Würstchen. Dabei haben die beiden gar nichts mit den Quadkindern zu tun. Sie waren nur so beeindruckt vom Engagement der Quadkinder. „Die machen was für andere, da wollten wir was für die machen“, sagt Pohl.

Von überall her kommen die Quad- und ATV-Fahrer – ATV steht für All Terrain Vehicles, also Fahrzeuge für jeden Untergrund. Kennzeichen aus Klötze, Uelzen, Hameln, Wolfenbüttel, sogar Neumünster verraten die zum Teil weite Anreise. Der Empfang mit Kartoffelsalat und Würstchen stößt auf Anklang.

Sich für Kinder einzusetzen, ist Hans Tombrink ein Herzensanliegen

So weit war der Weg von Hans Tombrink nicht: „Ich bin aus Weyhausen.“ Er habe die Interessengemeinschaft mal mit ins Leben gerufen. „Ich habe meinen Sohn verloren, als er 18 war – Krebs. Und ich habe in der Diakonie gearbeitet.“ Sich für Kinder in schmerzlichen, schwierigen Situationen einzusetzen ist ihm ein Herzensanliegen.

Zur Galerie Bunt blinkend, fantasievoll verziert und mit weihnachtlicher Musik fuhren die Quadkinder östliches Niedersachsen am Samstag durch Gifhorn. So schön war’s.

Deutlich weiter war die Anreise von Sascha Fiebig, er kommt aus Hameln. „Aber für die Quadkinder bin ich gerne unterwegs.“ Leuchtende Kinderaugen findet er toll. Da nimmt er auch eine zweistündige Anfahrt in Kauf, „das Quad auf dem Hänger, denn bei den Temperaturen macht das anders keinen Spaß“. Er steckt wie viele andere auch in einem Weihnachtsmann-Kostüm.

Lesen Sie auch Weihnachtstrecker fahren im Konvoi durch den Landkreis Gifhorn

Tannenzweige vorne und hinten, auf dem Sozius eine nahezu lebensgroße Weihnachtsmann-Puppe, Weihnachtsmann-Mützen über den Helmen und in allen erdenklichen Farben blinkende Lichter ringsum: „Jeder hat sich und sein Fahrzeug so geschmückt, wie es ihm Spaß macht“, sagt Kasper. „Und wie es sicher ist, denn es darf ja unterwegs nichts abfallen.“ Er zieht mit seinem Quad einen Hänger mit der Musikanlage und 70 Nikolaustüten. „Die sind für die Kinder in der Diakonie.“ Leider dürften sie wegen Corona die Tüten nicht an die Kinder direkt übergeben, nur an die Betreuer.

Wer sind die Quadkinder östliches Niedersachsen? Hinter den Quadkindern östliches Niedersachsen steckt eine Interessengemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder zu erfreuen. „Wir unterstützen die Trostinsel Wolfsburg mit Spenden, wir gehen in Kinderhäuser und andere Einrichtungen für Kinder“, sagt Gerhard Kasper aus Wasbüttel. „Am Freitag erst waren wir in vier Einrichtungen, um Nikolaus zu spielen.“ Im Sommer laden die Quadfahrer benachteiligte und bedürftige Kinder zu kostenlosen Mitfahrten ein. Wobei „Sommer“ relativ ist: „Nächstes Jahr sind wir für den 9. April zum ersten Mal angefragt, weil das in den Osterferien ist.“

Die Polizei begleitet die Lichterfahrt. Holger Horn von der Polizeiinspektion Gifhorn erklärt den Ablauf: „Wir fahren als Kolonne komplett durch, auch über rote Ampeln.“ „Hoffentlich gewöhnen wir uns da nicht dran!“, ruft jemand. Und sollten sich Fremdfahrzeuge ungeduldig in die Kolonne drängeln, „kümmern wir uns darum, die bekommen es dann mit uns zu tun“. Kasper fügt noch hinzu: „Bitte nicht hupen. Damit erschrecken wir die Kinder eher. Das wollen wir nicht, die Leute sollen gucken und sich freuen.“

24 Kilometer und etwa zweieinhalb Stunden später landen die Quad-Fahrer wieder am Ausgangspunkt. Durchgefroren, aber glücklich. Denn strahlende Kinderaugen haben sie an diesem winterlichen Dezemberabend viele gesehen. Und auch Erwachsenenaugen.

Von Christina Rudert