Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler im Kreis Gifhorn stehen vor herausfordernden Wochen: Die Abiturprüfungen stehen an. Und das nach einem Jahr, das coronabedingt für Schüler und Lehrer eigentlich schon herausfordernd genug war. Ist es also überhaupt verantwortbar, die Prüfungen zu schreiben? Hat das Abitur in diesem Jahr gar einen Corona-Makel?

Von wegen. „Unter diesen Bedingungen ist die Leistung der Schülerinnen und Schüler eher noch höher zu bewerten“, sagt Susanne Pilarski, Leiterin des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums. „Ein Makel wäre es gewesen, wenn man den Schülerinnen und Schüler das Abitur verwehrt hätte“, meint auch Katrin Kroczek, Leiterin des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen. Björn Piefke und Ann-Cathrin Loke, Oberstufenleiter an der IGS Sassenburg, erläutern, warum das Abitur in diesem Jahr eher ein Sternchen als einen Makel verdient hat: „Die Schüler mussten beweisen, wie selbstständig und flexibel sie mit veränderten Lebensbedingungen umgehen können. Sie haben diese sehr anspruchsvolle Zeit hervorragend gemeistert.“

Der Abitur-Jahrgang befand sich die meiste Zeit im Präsenzunterricht

Trotz der Belastungen durch Corona – in der Schule, auf dem Weg dorthin und möglicherweise auch in der Familie – fühlen sich die Schülerinnen und Schüler im Kreis Gifhorn gut auf die Prüfungen vorbereitet. „Der 13. Jahrgang war lange Zeit im Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen und konnte somit fast vollumfänglich unterrichtet werden“, berichtet Brigitte Gorke, Leiterin des Gifhorner Humboldt-Gymnasiums. Zudem wurde der Prüfungsstoff vom Kultusministerium reduziert, so dass mehr Zeit für Wiederholung und Vertiefung blieb. Und es gibt mehr Aufgaben zur Auswahl. „So soll sichergestellt werden, dass die Prüfungen besser auf den Unterricht abgestimmt sind“, erläutern Björn Piefke und Ann-Cathrin Loke. Für Katrin Kroczek steht deshalb fest: „Ein vernünftiges Abitur ist möglich.“ Und zwar auch, weil sich die Lehrerinnen und Lehrer laut ihrer Schulleiter mit hohem Einsatz auf die neue Situation eingestellt haben.

„Unsere Schüler sind sehr professionell mit der Situation umgegangen“, sagt Stephan Oelker, Leiter des Meiner Philipp-Melanchthon-Gymnasiums. Sie hätten auf ihre Gesundheit geachtet, sich an Abstands- und Hygieneregeln gehalten und alles daran gesetzt, dass sie für die Prüfungen vorbereitet sind. Und jetzt wollen sie diese auch schreiben. Ein Verzicht darauf, wie er von einigen Verbänden und Politikern ins Spiel gebracht wurde, wäre nicht gut angekommen. „Unsere Schüler wollen kein Geschenk“, sagt OHG-Leiterin Pilarski. „Sie haben über Jahre auf das Abitur hingearbeitet und wollen, dass es entsprechend anerkannt wird.“

Die Abitur-Jahrgänge im Kreis Gifhorn Insgesamt 557 Schülerinnen und Schüler befanden sich laut Landkreis zu Beginn des Schuljahres in den Abschlussklassen mit dem Ziel Abitur. Die einzelnen Schulen im Überblick: Humboldt-Gymnasium Gifhorn: 107 Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn: 57 Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen: 90 Gymnasium Hankensbüttel: 85 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine: 73 IGS Sassenburg: 86 BBS I: 59 An der IGS Gifhorn finden erst 2022 zum ersten Mal Abitur-Prüfungen statt, die IGS Wittingen hat keine Oberstufe.

Für die Prüfungen gelten spezielle Corona-Bedingungen

Die Prüfungen finden ab dem 19. April unter besonderen Bedingungen statt. Zwischen den Arbeitsplätzen müssen eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden, Tische und Stühle werden vor der Prüfung gereinigt, die Materialien werden schon vor Prüfungsbeginn ausgelegt, dabei müssen Handschuhe getragen werden. Bei den Schülerinnen und Schülern wird vor Prüfungsbeginn der Gesundheitszustand abgefragt und sie müssen sich die Hände desinfizieren. Sollten während der Prüfung Corona-Symptome auftreten, muss der oder die Betroffene in einem Quarantäneraum weiterschreiben.

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind sich einig: Auch wenn dem Abitur-Jahrgang 2021 durch die Corona-Pandemie vor allem im sozialen Bereich viel genommen wurde (Kurs-Fahrten, Abi-Fahrten, Partys, Abi-Streich) und es mehr Ängste, aber weniger Austausch als in anderen Jahren gab – die Schülerinnen und Schüler haben sich die Prüfungen und damit einen Schulabschluss ohne Makel verdient.

Von Christian Albroscheit