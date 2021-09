Von Marsch bis Udo Lindenberg: Das Bundespolizei-Orchester Hannover spielt in Gifhorn

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn lädt ein zu einem Konzert des Bundespolizei-Orchesters am Dienstag, 28. September, um 19 Uhr im Theatersaal der Gifhorner Stadthalle. Dieses Konzert wird ein besonderes sein, denn es ist eine der ersten Veranstaltungen überhaupt nach der pandemiebedingten Pause in der Stadthalle Gifhorn. Auch wenn noch nicht alle Plätze besetzt werden dürfen, so ist es doch wieder möglich, gemeinsam Musik zu erleben. Und besonders ist das Konzert darüber hinaus, weil der Erlös des Abends dem Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder – immer satt!“ zugute kommt.

Das Bundespolizei-Orchester Hannover wird ein wahres Feuerwerk von musikalischen Hits zünden. Auch für das Orchester wird es eines der ersten Konzerte nach der Pandemie-Zwangspause sein. Die Musikerinnen und Musiker sind froh, dem Publikum endlich wieder zeigen zu können, was sie können. Zum abwechslungsreichen Programm gehören Märsche und klassische Arrangements, aber auch auf Adaptionen von Udo Lindenberg, Simon & Garfunkel und Queen können sich die Gäste freuen. Durch das Programm führt der Leiter des Orchesters und gleichzeitig sein Dirigent, Matthias Höfert, der in Gifhorn gut bekannt ist.

Tickets gibt es im Büro der Südheide Tourismus Gesellschaft

Der Eintritt kostet nur 12 Euro. Karten gibt es ab sofort im Büro der Südheide Tourismus Gesellschaft im Cardenap sowie an der Abendkasse.

„Wir freuen uns, dass die Stadthalle wieder als Ort der Kultur genutzt werden kann und wir gleich zu Beginn ein ausgezeichnetes Orchester begrüßen dürfen“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Uns ist es außerdem wichtig, den Gedanken der Wohltätigkeit, der über viele Jahre mit der Konzertreihe verbunden war, weiterzuführen. Der Erlös des Konzertes kommt deshalb dem Gifhorner Kinderfonds Kleine Kinder – immer satt! zugute.“

Fortsetzung einer langjährigen Tradition

Mit dem Konzert lebt eine jahrzehntelange Tradition wieder auf: Die Stadt Gifhorn hat früher in jedem Jahr ein Wohltätigkeitskonzert veranstaltet, sowohl mit der Bundeswehr, als es noch einen aktiven Standort in Wesendorf gab, als auch mit der Bundespolizei durch die Bundesgrenzschutzabteilung am Wilscher Weg. Nun soll diese Tradition fortgesetzt werden. Die Fliegerstaffel der Bundespolizei wird sich in den nächsten Jahren in Gifhorn stark entwickeln. Der neue Leiter des Stützpunktes Gifhorn der Fliegerstaffel Fuhlendorf, Polizeirat Jürgen Errerd, der am 1. September hier seinen Dienst angetreten hat, stellt sich bei dem Konzert erstmals der Gifhorner Öffentlichkeit vor und möchte mit dem Konzert sein Bekenntnis zur Stadt Gifhorn zum Ausdruck bringen.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Gifhorner Firma EGGER-Holzwerkstoffe.

Von der AZ-Redaktion