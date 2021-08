Von Grillen bis zu Glaubensgesprächen: Die nächsten Termine zu den Wahlen

Landkreis Gifhorn

Die Parteien stellen sich und ihre Kandidaten der Öffentlichkeit zur Kommunal- und zur Bundestagswahl vor. Die AZ veröffentlicht die nächsten anstehenden Termine im Zusammenhang mit den Wahlen:

Bürgerräte als Demokratie-Update: Darum geht es in einer Zoom-Podiumsdiskussion des Vereins „Mehr Demokratie“ mit den Kandidaten Ingrid Pahlmann (CDU, Bundestag), Dr. Arne Duncker (Grüne, Landrat) und Andreas Mantzke (Die Linke, Bundestag). Am Mittwoch, 18. August, von 18.30 bis 20 Uhr wird bei der Veranstaltung „mittendrin mit Bürgerräten“ online diskutiert, und alle Interessenten können sich zur Teilnahme anmelden unter www.mittendrin.buergerrat.de/gifhorn-peine. Bisher gab es drei deutschlandweite Bürgerräte, finanziert durch Stiftungen und Spenden. Sollen Bürgerräte auf Bundesebene rechtlich verankert werden? Bei Umfragen überwogen bislang immer die Befürworter, so der Verein „Mehr Demokratie“. Wie die Kandidaten dazu stehen, wird die Podiumsdiskussion zeigen. Nach einem einführenden Referat über Bürgerräte folgt von 19 bis 20 Uhr die Debatte.

Die Kandidaten der CDU Sassenburg laden die Bürger der Gemeinde am Samstag, 21. August zum gemeinsamen Grillen ein. Von 16 bis 19 Uhr sind alle Einwohner herzlich eingeladen, auf der Streuobstwiese in Westerbeck mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Bei Bratwurst und Kaltgetränken können Anliegen erörtert, Fragen geklärt und Visionen geteilt werden. Auch der Landratskandidat der CDU, Dr. Andreas Ebel wird vor Ort sein. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste aus der Gemeinde und interessante Gespräche“, so Annette Merz, Kandidatin der CDU für den Gemeinderat.

Der CDU-Ortsverband Brome lädt am Samstag, 21. August, von 14 bis 18 Uhr zu einer Veranstaltung auf den Parkplatz am Samtgemeinderathaus ein. Es gibt „Bratwurst statt Laternenwerbung“ – die ersten 100 sind umsonst – Freibier sowie alkoholfreie Getränke kostenlos. Geboten werden ferner Spiele für Kinder und Informationen, beispielsweise zum Sachstand der Atommüll-Endlagersuche im Bereich Brome. Voraussichtlich als Gäste dabei sind neben der Kreistagsabgeordneten Ingrid Klopp auch die CDU-Kommunalwahl-Kandidaten Manuela Peckmann und Dr. Andreas Ebel sowie der Bundestagskandidat Andreas Weber.

Das zweite Sommergespräch in Bernwards Garten unter dem Titel „Woran glaubst du?“ findet am Sonntag, 22. August, am Gifhorner Kirchweg 7 statt. Die Gifhorner Kirchengemeinden St. Altfrid und St. Nicolai veranstalten diese Talkrunde mit prominenter Besetzung. Zu Gast auf dem roten Sofa (bekannt aus dem Cafe Aller) sind Hubertus Heil, SPD, Ingrid Pahlmann, CDU, und Henrik Werner, Bündnis 90/Grüne. „Uns geht es darum, in diesem Wahlkampf mehr zu erfahren von den Menschen, die hinter einer Kandidatur stecken und darüber, wie sich ihre christliche Grundhaltung in ihrem politischen Handeln niederschlägt“, freut sich Martin Wrasmann auf diese Runde. 100 Gäste können teilnehmen, Anmeldung unter ww.altfrid-gifhorn.de und dann dem Pfad Online-Anmeldung folgen. „Politik zwischen Glauben und sozialen Handeln, zwischen Spiritualität und Sozialität – diesen Bogen wollen wir mit unseren Talk-Gästen spannen, vielleicht auch erfahren, was ihre Lieblingsbibelstelle ist“, ergänzt Pastor Matthias Wittkämper, ebenfalls Moderator dieser Runde. Beginn ist um 16.30 Uhr im Garten hinter der St. Bernwardkirche, Einlass ist ab 16 Uhr. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Bei nicht geeignetem Wetter findet die Veranstaltung in der St. Bernwardkirche statt.

Der CDU-Ortsverband Parsau lädt am Sonntag, 22. August, ab 14 Uhr an den Glockenturum in Croya ein. Vor Ort sein werden CDU-Kandidaten für die Bundestags-, Landrats- und Kommunalwahl. Für das leibliche Wohl der Besucher wird zunächst mit im Backhaus zubereitetem Zuckerkuchen und späterhin mit gegrillter Bratwurst gesorgt.

Informationen aus erster Hand verspricht die BIG Sassenburg bei zwei Online-Bürgerfragestunden am Donnerstag, 26. August, und am Sonntag, 5. September. Bürgermeisterkandidat Andreas Kautzsch und einige Kandidaten stellen sich vor und beantworten Fragen. Die Bürgerfragestunde ist auf 30 Teilnehmer begrenzt und die Reihenfolge der Anmeldung ist entscheidend. Anmeldungen unter https://big-sassenburg.de/kandidaten-beantworten-ihre-fragen.

Von der AZ-Redaktion