Von A wie Amputierten-Fußball bis Z wie Zumba: Das erste inklusive Sportfest steigt in Isenbüttel

Landkreis Gifhorn

„Go Sports: all inklusive“ heißt es am Sonntag, 19. September, in Isenbüttel. Von 10 bis 16 Uhr veranstalten der Kreissportbund Gifhorn und eine Steuerungsgruppe das erste inklusive Sportfest im Landkreis Gifhorn. Der Name ist dabei Programm, denn beim Sportfest ist jeder willkommen! Dabei erstreckt sich die Sportmeile in der Schulstraße ab dem Abzweig Blumenstraße (Hausnummer 31) bis zum Ende der Straße. An insgesamt drei Stellen (Grundschule/Sporthalle, Schützenheim und Sportplatz) gibt es ein buntes Programm an Sportarten zu entdecken.

Ursprünglich sollte das Sportfest bereits im Mai stattfinden. Doch durch die Corona-Pandemie musste das Fest in den September verschoben. Beim Sportfest werden alle aktuell geltenden Hygienebestimmungen beachtet. 90 Prozent der Veranstaltung finden im Freien statt, für Teststationen und gründliche Desinfizierung wird vor Ort gesorgt – außerdem findet die 3G-Regel Anwendung.

Die Schirmherrschaft übernimmt Landrat Dr. Andreas Ebel

„Ich freue mich, bei einer solch tollen und wichtigen Veranstaltung die Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen“, bewirbt Landrat Dr. Andreas Ebel das inklusive Sportfest. „Das Thema Inklusion ist auch im Sport nicht wegzudenken. Kürzlich haben die Paralympischen Spiele in Japan an den Fernsehern für Begeisterung gesorgt. Es ist wirklich klasse, dass wir ein inklusives Sportfest auch bei uns im Landkreis Gifhorn durchführen und das viele verschiedene Sportarten ausprobiert werden können.“

Im Fokus der Veranstaltung stehen unterschiedlichste Sportarten wie Kampfsport, Ballsport, Kinderturnen, Rollstuhlbasketball, Boccia, Bogenschießen, Tennis und vieles mehr. Daneben gibt es auch weitere Attraktionen wie einen Kletterturm, ein Wasserbecken oder ein Aerotrim.

Wer mindestens drei Sportarten ausprobiert, bekommt eine kleine Belohnung

Außerdem gibt es noch eine besondere Aktion: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann sich auf dem Programmheft vor Ort drei Unterschriften von drei unterschiedlichen Sportarten geben lassen und sich dafür anschließend an den drei Verpflegungsstationen eine kleine Belohnung abholen.

Das vorläufige Programm Sportplatz: 10-16 Uhr Amputierten-Fußball 10-16 Uhr Bogenschießen 10-16 Uhr Boxen 12-14 Uhr Faszientraining (Kunstrasenplatz) 10-16 Uhr Fußball 10-16 Uhr Golf 10-11, 12-13, 14-15 Uhr Karate (Kunstrasenplatz) 10-16 Uhr Leichtathletik/Sportabzeichen 13-15 Uhr Mini-Sportabzeichen Sporthalle: 10-12 Uhr Badminton 10-12 Uhr Handball 10-13 Uhr Judo (kleine Sporthalle) 12-16 Uhr Kinderturnen 12-15 Uhr Trampolin Schulhof: 10-13 und 14-16 Uhr Boule 12-15 Uhr Rollstuhlbasketball 10-16 Uhr Rollstuhlparcours 10-16 Uhr Special-Olympics-Spieleanhänger 10-16 Uhr Tischtennis (eventuell ab 13 Uhr in der Sporthalle) Schulforum: 11-12 Uhr Celtic Dance 10-16 Uhr (Paar-)Tanz 10-11 Uhr Zumba Schützenheim: 12-16 Uhr Lichtpunktschießen/Luftgewehr Tennisplatz: 10-16 Uhr Tennis und Rollstuhltennis Sonstiges: Aerotrim vor der Sporthalle, Bungeerun und Kletterturm am Schützenheim, Piratenleiter und Sportstation sowie Wasserbecken mit Segelabteilung am Sportplatz (alles 10-16 Uhr, Segelabteilung 11-16 Uhr), Drums Alive gegen 15 Uhr vor dem Schulhof

Zudem ist für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem gibt es Unterstützungsangebote beim Transport der Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltung ist barrierefrei mit extra gekennzeichneten Parkplatzmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung. Alle anderen Besucherinnen und Besucher können die Wiese, die vom Bohlweg abgeht, zum Parken nutzen. Sowohl auf dem Gelände als auch in der Ortschaft Isenbüttel wird die Veranstaltung ausgeschildert.

Auch zwei Gebärdensprachdolmetscher sind vor Ort

„Uns ist besonders wichtig, dass wir alle Menschen mit einbeziehen. Wir haben zwei Gebärdensprachdolmetscher vor Ort und hoffen, dass diese auch ihre Einsätze bekommen. Außerdem schaffen wir mit einem Snoozleraum einen Rückzugsort für die Teilnehmenden, die sich zwischendurch mal mit einer Traumreise von Alexander Palade aus der Lebenshilfe entspannen lassen wollen“, kündigt Svenja Liermann vom Kreissportbund an. Weitere Informationen sowie das komplette Programm zum Sportfest sind einsehbar auf der Homepage des Kreissportbunds www.ksb-gifhorn.de unter dem Button Sportentwicklung.

