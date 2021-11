Volkstrauertag in Gifhorn: Bürgermeister Matthias Nerlich fordert den Mut, in Frieden zu leben

Gifhorn

Längst schon ist der Volkstrauertag kein Gedenktag mehr nur für die Toten der beiden Weltkriege. Mehr und mehr hat er sich zur Mahnung für den Frieden in der Welt und zum Gedenktag für alle Opfer jeglicher Art von Gewalt entwickelt. Das wurde auch am Sonntag bei der zentralen Veranstalten auf dem alten Gifhorner Friedhof deutlich, bei dem insgesamt sieben Kränze an drei Gedenksteinen niedergelegt wurden.

Abordnungen der Feuerwehr und des DRK, des USK und des BSK, des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr sowie aus der Politik nahmen an dieser Gedenkveranstaltung teil, legten die Kränze nieder. Peter Bönisch begleitete die Veranstaltung auf der Trompete, der Heidechor Gifhorn-Neubokel sang. Gedenken wie jedes Jahr – und doch dieses Mal anders, dieses Mal ein deutliches Zeichen, in die Gegenwart zu blicken und in die Zukunft.

Deutlich machte das Kirchen-Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. „Die Bilder der großen Weltkriege verblassen, es gibt immer weniger Zeitzeugen. Andere Bilder rücken in den Vordergrund, zum Beispiel aus Afghanistan. Daher treffen wir uns heute hier, um uns an die Opfer vergangener Kriege und heutiger Konflikte zu erinnern und zu fragen, wie wir Hass, Krieg und Rassismus verhindern können.“ Jeder Gedenkstein, jeder Stolperstein rufe zur Verantwortung auf, in einem menschlichen Gifhorn zu leben. Drei Entwicklungen, so Sylvia Pfannschmidt, würden dabei in Gifhorn Hoffnung geben beim Blick in die Zukunft: der Sichere Hafen für Flüchtlinge, die Fair Trade Stadt sowie die Stolpersteine für Opfer der Nationalsozialisten.

Schüler des Wahlpflichtkurses Geschichte der Freiherr-vom-Stein-Schule hatten sich im Vorfeld Gedanken über den Volkstrauertag gemacht. Diese Gedanken wurden von einem Schüler und der Lehrkraft Beate Zimmermann verlesen. Vor allem zwei Statements trafen den Tenor der Veranstaltung gut: „Vielleicht können wir durch unser Gedenken die Toten Frieden finden lassen“ sowie „Ich finde Gewalt doof, wir sollten in Frieden leben.“ Auch die Geschichte des AZ-Schriftleiters Willy Redlich und seiner Frau Anna, die sich wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten das Leben nahmen und für die im Steinweg zwei Stolpersteine verlegt worden sind, hatten die Schüler und Schülerinnen im Vorfeld recherchiert. Das Ergebnis wurde ebenfalls verlesen.

Helden führen keine Kriege

Bürgermeister Matthias Nerlich griff den Gedanken „Frieden“ in seiner Rede auf. Er erzählte die Geschichte vom alten Mann, der Kinder, die Krieg spielen, fragt, warum sie keinen Frieden spielen. Antwort: „Wie spielt man denn Frieden?“ Nerlich zog daraus den Schluss, dass es viel einfacher sei, Krieg zu spielen als Frieden. Aber: „Helden führen keine Kriege, sie haben aber den Mut, Frieden zu gestalten, gegen Hass und Vorurteile zu kämpfen“, betonte der Bürgermeister. Und er rief dazu auf, eben jenen Mut aufzubringen. „Frieden braucht uns alle, immer und überall. Seien wir mutig, Frieden zu leben.“

Von Thorsten Behrens