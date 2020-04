Volksbank vergibt LupoLeo Award für soziales Engagement

Wolfsburg

Vor 15 Jahren in Wolfsburg geboren, seit 15 Jahren in ganz Deutschland aktiv: Die Volksbank BraWo initiiert anlässlich des Geburtstages ihres Kindernetzwerks „United Kids Foundations“ erstmals eine Auszeichnung – den LupoLeo Award.

Jürgen Brinkmann : Fokus auf gemeinnützige Projekte

„Die Auszeichnung wird für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland vergeben“, erklärt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo sowie Gründer und Botschafter des Kindernetzwerks. „Der Fokus liegt in diesem Jahr auf gemeinnützigen Projekten, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen.“

Anzeige

Insgesamt liegt das Preisgeld bei 100 000 Euro

Die Prämierung der Gewinnerprojekte ist für den 21. November im Staatstheater Braunschweig geplant. Insgesamt werden 100 000 Euro Preisgeld in den drei Award-Kategorien „Wahre Helden“, „Persönlichkeit des Jahres“ sowie „Projekte“ ausgeschüttet. Die deutschlandweite Ausschreibung läuft bereits und endet am 3. Mai. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.lupoleo.de. ju

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Janine Kluge