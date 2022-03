Gifhorn

Im April können lokale Spielkonsolen-Matadoren wieder ihr Talent unter Beweis stellen: Die Volksbank Südheide – Isenhagener Land – Altmark lädt zum zweiten Volksbank eCup. Gezockt wird FIFA 22 – ein beliebtes Videospiel, bei dem die Spieler bekannte Fußballclubs über den Rasen steuern. Den ersten drei Platzierten winken dreistellige Preisgelder. Zudem sollen insgesamt 1000 Euro an Sportvereine gehen.

Im vergangenen Jahr haben erstmals 128 Spieler beim eCup gegeneinander FIFA 22 auf der Playstation gezockt. Zuschauer konnten das Spektakel per Live-Stream im Internet verfolgen. „Wir waren selbst überrascht, wie gut unser erstes eSports-Turnier angenommen wurde“, freut sich Nadine Richter, die sich bei der Volksbank im Bereich Öffentlichkeitsarbeit um das Turnier kümmert, „deshalb gibt es in diesem Jahr eine Fortsetzung.“ Am 1. April steigt die nächste Ausgabe. Die Online-Anmeldung für den 2. Volksbank eCup ist geöffnet.

Digitale Duelle auf der PlayStation

Die Spieler liefern sich digitale Duelle bei FIFA 22. Voraussetzung ist, dass Teilnehmer eine Playstation 4 oder 5 und natürlich das Spiel FIFA 22 haben. „Wir vergeben die Plätze nach Reihenfolge des Eingangs an Kunden und Nichtkunden aus unserem Geschäftsgebiet“, erklärt Nadine Richter. Außerdem sollten die Teilnehmer mindestens 16 Jahre alt sein.

Die Teilnahmebedingungen Sie sind mindestens 16 Jahre alt Sie haben eine Playstation 4 oder Playstation 5 Sie haben das Spiel FIFA 22 – Playstation 5-Besitzer müssen die FIFA Ultimate Edition besitzen und für das Turnier die PS4 Version starten Checken Sie am Spieltag zwischen 17 und 17:45 Uhr ein Hier geht es zur Anmeldung: www.vbsila.de

Zuschauer können live dabei sein

„Wie im letzten Jahr wollen wir das Turnier auch wieder auf der Streamingplattform Twitch übertragen, so dass Interessierte live dabei sein können“, sagt sie. „Dabei haben wir wieder zwei erfahrene Kommentatoren am Start, die die Live-Spiele begleiten und analysieren.“

Halbfinalisten können Sportvereine nominieren

Und diese Preise gibt es für die Sieger: Für den ersten Platz gibt es 300 Euro in bar, für den zweiten Platz 200 und für den dritten Platz 100 Euro. Zusätzlich dürfen die vier Halbfinalisten jeweils einen Sportverein aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank benennen, dem die Volksbank 250 Euro für Sachanschaffungen wie Trikots, Fußbälle oder ähnliches spendet. Teilnehmer können vom heimischen Sofa, Sessel oder von wo immer sie möchten antreten. Hauptsache, es gibt eine stabile Internetverbindung. Das Turnier beginnt um 18 Uhr. Gespielt wird FIFA 22, wichtig ist, dass Spieler, die mit einer Playstation 5 antreten möchten, die FIFA Ultimate Edition besitzen und für das Turnier die PS4 Version starten.

