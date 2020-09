Gifhorn

Reichlich zu tun haben Handwerker demnächst im Finanz- und Dienstleistungszentrum der Volksbank am Gifhorner Steinweg. In den Büros des erst vor acht Jahren eröffneten Gebäudes müssen Decken umfassend saniert werden. Der Kundenverkehr soll normal weiter laufen.

„Ein Gutachten zu dem Vorhaben liegt inzwischen auf dem Tisch – wir müssen sehen, wie wir jetzt an die Sache herangehen“, sagt Thomas Fast, Leiter der Direktion Gifhorn. In dem Finanz- und Dienstleistungszentrum, das im Januar 2012 nach einer knapp zweijährigen Bauzeit eröffnet worden ist, seien Mängel an den Decken festgestellt worden, bestätigt Fast auf AZ-Anfrage. Diese müssten nun beseitigt werden.

Sichtbeton als mögliche Alternative

Betroffen seien die Büros und Beratungsräume des Gebäudes, so Fast. Nur noch dünnen Putz auf die Decke auftragen oder es stattdessen gleich bei Sichtbeton belassen: Diese Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, so der Leiter der Direktion Gifhorn. „Das Gutachten steht, nun müssen wir sehen, wie wir zur Umsetzung der Decken-Optimierung kommen“, geht Fast jedoch davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr starten werden. Man befinde sich derzeit in der Abstimmung. Zur Kontrolle und in Inaugenscheinnahme seien Deckenflächen inzwischen freigelegt worden.

Beratung im Corona-Modus

Die Kundinnen und Kunden des Geldinstituts am Steinweg könnten auch während der Arbeiten das volle Dienstleistungs- und Beratungsangebot in Anspruch nehmen, versichert Fast. Einschränkungen gebe es lediglich durch Corona-Vorgaben. Nicht betroffen von den Sanierungsarbeiten sei das große Foyer. Dort befindet sich unter anderem der SB-Bereich mit Geldautomaten und Kontoauszug-Druckern. Auch Berater-Pults und eine Wartezone sind im Foyer-Bereich – er ist vom Steinweg und ebenso vom rückwärtigen Parkplatz zugänglich – vorhanden.

Zur Höhe der Sanierungskosten machte Fast noch keine Angaben. Geklärt werden muss offenbar auch noch, wer die Kosten der „Decken-Optimierung“ in dem großen Bankgebäude übernimmt. Schließlich ist das Finanz- und Dienstleistungszentrum am Steinweg mit einem Alter von nur acht Jahren quasi noch ein Neubau.

Acht Millionen Euro investiert

Acht Millionen Euro investierte die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg damals ins moderne Finanz- und Dienstleistungszentrum in Gifhorn. Für 3500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wurden unter anderem 300 Tonnen Stahl, 1400 Kubikmeter Beton und mehr als 40 Kilometer Kabel verbaut. Mehr als 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren Anfang 2012 bei der Einweihung des schmucken Neubaus dabei.

