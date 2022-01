Gifhorn

Weil die Corona-Inzidenz im Landkreis immer weiter in die Höhe schießt, geht’s nicht ohne Impfungen. Der Piks gegen Corona schützt auch die Kinder. Darum gab’s am Samstagvormittag eine ungewöhnliche Impfaktion für die Kleinen mitten in Gifhorns Zentrum. Die Volksbank stellte hierfür ihre Räume bereit.

Eine Stunde vor Beginn der Aktion – los ging’s pünktlich um 10 Uhr – hatte Dr. Yvonne Trommer, Fachärztin für Viszeralchirurgie und Allgemeinmedizin, mit ihrem Team damit begonnen, den großen Veranstaltungsraum im zweiten Obergeschoss der Bank in ein kleines Impfzentrum zu verwandeln. „Eine Impfung mit Biontech ist inzwischen für alle Kinder ab fünf Jahren möglich“, verweist die Medizinerin aus dem Nordkreis auf eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diesen Piks gegen Corona hält Trommer insbesondere für Kinder mit Vorerkrankungen sehr wichtig. „Sie sind besonders gefährdet und können im Fall einer Ansteckung schwer erkranken“, so die Ärztin.

25 Impfwillige auf der Liste

25 kleine und große Impfwillige standen am Samstag auf der Liste und holten sich ihren Piks ab. „Wir hätten uns gerne eine noch größere Beteiligung gewünscht, doch jede Impfung zählt im Kampf gegen die Pandemie“, weiß die Ärztin. „Es nimmt total Fahrt auf“, wünscht sich Dr. Yvonne Trommer, dass sich noch viel mehr Menschen für eine Impfung entscheiden. Wer noch Zweifel habe, solle mit seinem Hausarzt ein Aufklärungsgespräch führen. Für die Impfung der Kleinen seien die Kinderärztinnen und Kinderärzte im Kreis die richtigen Ansprechpartner, so Trommer.

Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung

Für Volksbank-Direktionsleiter Thomas Fast, der selbst eine Corona-Erkrankung überstanden hat, war es eine Selbstverständlichkeit, die Räumlichkeiten der Hauptstelle am Steinweg für die Impfaktion zur Verfügung zu stellen. „Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie“, verweist Fast auf steigende Inzidenzzahlen und die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante. „Wir wollen als Bank einen Beitrag dazu leisten, die Pandemie zu besiegen – schließlich geht es darum, wieder ein normales Leben ohne Einschränkungen führen zu können“, so der Leiter der Direktion Gifhorn der Volksbank BraWo.

Impfquote muss steigen

Für Impfprotest hat Fast kein Verständnis. „Ich hätte nie gedacht, dass man sich einmal dafür rechtfertigen muss, wenn man Impfstoffe anbietet, um diese schlimme Krankheit zu besiegen“, hofft er stattdessen darauf, dass die Impfquote in den kommenden Wochen weiter steigt. Schließlich verhindere die Impfung „eine Ansteckung mit gravierenden Folgen“.

Piks gegen Pandemie-Ausbreitung und schwere Erkrankung: Gifhorns Volksbank stellte ihre Räume erstmals für eine Impfaktion zur Verfügung. 25 Interessenten standen auf der Liste – darunter viele Kinder. Quelle: Lea Behrens

Ärztinnen und Ärzte, die ebenfalls eine Impfaktion mitten in Gifhorn planen, seien auch in Zukunft in den Räumen der Volksbank willkommen. „Dafür stellen wir unseren großen Versammlungsraum gerne erneut zur Verfügung“, bietet Fast an. „Ich finde die Aktion klasse“, gab’s Lob von einer Mutter aus Gifhorn, die gemeinsam mit ihrem Sohn das Angebot wahrgenommen hat.

Von Uwe Stadtlich