Um Vögel zu füttern, bietet laut Bärbel Rogoschik, Chefin im Nabu Artenschutzzentrum, der Fachhandel Sonnenblumenkerne, Meisenringe, Mehlwürmer an. Das Futter kann auch selbst angemischt werden. Dafür beim Fleischer Rindertalg bestellen, das Fett in einem Topf schmelzen – aber nicht kochen. Da hinein kommen Sonnenblumenkerne, Hanfsaat oder gehackte Nüsse und für Weichfutterfresser wie Amsel, Drossel oder Rotkehlchen Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Weizenkleie, Rosinen. „Beim Abkühlen der Masse umrühren, damit nicht alles zu Boden sinkt“, rät Rogoschik. Dann das Futter in Übertöpfe gießen, ein Stäbchen quer in das Wasserloch des Übertopfes stecken, ein Band daran befestigen und das Futter so hoch aufhängen, dass es kein Hund stibitzen kann. Was Kinder begeistert: „Die Fettmasse samt Körnern auf ein Backblech gießen, etwas härten lassen und dann mit Keksformen Motive ausstechen. Später aufgehängt im Baum vor dem Fenster, freuen sich nicht nur die Vögel über das originelle Angebot.“