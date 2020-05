Viraler Hit im Landkreis: So macht Klopapier Vereinen Mut

Landkreis Gifhorn

Corona hat das Vereinsleben im Landkreis Gifhorn komplett lahm gelegt. Musikzüge und Chöre, die nicht mehr proben können, Schützenvereine, die nicht feiern können, Sportvereine, die zum Stillstand verdammt sind. Doch wie viel Elan, Humor und Kreativität in den vielen Vereine trotz Corona-Krise steckt, offenbart sich gerade bei der Klopapierchallenge, die bundesweit für Schlagzeilen sorgt und jetzt auch den Landkreis Gifhorn erobert.

So funktioniert die Challenge

Wer hätte das gedacht: In Deutschland hat Klopapier in Zeiten von Corona wahren Kultstatus erlangt. Das zelebrieren mit einem Augenzwinkern nun Stars wie Fußballprofi Jerome Boateng und Ski-Ass Felix Neureuther ebenso wie viele kleine Vereine. Angelehnt an die Cold Water Challenge, die vor einigen Jahren viral steil ging, ist das Prinzip so: Ein Verein wird von einem anderen nominiert, binnen einer gewissen Frist ein Video zu erstellen. Bedingung: Jedem Akteur wird eine Klopapierrolle zugeworfen. Diese fängt er, macht lustige Dinge damit und wirft sie dann wieder weg. Im Zusammenschnitt einzelner Clips sieht es später so aus, als handele es sich um eine Stafette. Wer es nicht schafft, ein Video zu machen, schuldet dem Herausforderer einen Umtrunk.

Der BSC Isenbüttel schuldet niemanden mehr etwas, speziell nicht den Schützen aus Calberlah, von denen die Isenbütteler Schützen nominiert wurden. BSC-Vorsitzender Andre Aper brauchte nur einen kleinen Aufruf in der vereinsinternen Whatsapp-Gruppe zu starten und schon war klar: „Jetzt zeigen wir es denen.“ Jedes Mitglied konnte sich eine Story ausdenken und die kurzen Sequenzen an Aper schicken, der das Material zu einem mehr als siebenminütigen Video zusammenschnitt.

„Das war eine richtig lustige Aktion. Schon nach wenigen Minuten meldeten sich die ersten mit Ideen“, so Aper. „Da kommt man richtig aus dem Corona-Trott, kann für einen kurzen Moment mal zwanglos sein.“ Wenn auch nicht real, so sei die gesamte Truppe zumindest im Video mal wieder gemeinsam aktiv gewesen. Außerdem sorge die Challenge dafür, dass die Vereine untereinander Kontakt halten. „Das schürt die Vorfreude auf Zusammenkünfte, die wir hoffentlich irgendwann mal wieder haben. Die Challenge hat da richtig Mut gemacht“, so Aper.

Dass Klopapier einmal beim Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hillerse für unbändige Freude sorgt, hätte Vorsitzende Nina Lorfing auch nie gedacht. „Unsere komplette Saison fällt flach, wir können seit Wochen nicht mehr proben. Und so einen Spaß machen wir doch immer mit“, freut sie sich über die Abwechslung.

#Klopapierchallenge Musikzug FF Hillerse Liebe Junggesellschaft Rietze von 2002, vielen Dank für eure Nominierung zur #Klopapierchallenge. Der digitale Buschfunk hat leider ein paar Stunden länger gedauert, sodass wir die 48 Stunden nicht ganz einhalten konnten. Wir haben es uns dennoch nicht nehmen lassen, ein Video zu erstellen 😁 Wir freuen uns darauf, hoffentlich bald wieder mit euch gemeinsam das Bier trinken zu können 🍻 Viel Spaß mit dem Video 🥳 Wir nominieren Schützenverein von 1882 Calberlah e.V., Junge Gesellschaft des Schützenverein Calberlah, Musikzug Knesebeck und Musikzug Langelsheim. Wenn ihr in den nächsten 72 Stunden kein eigenes Video postet, freuen wir uns auf einen gemeinsamen Grillabend bei euch 🥳 Gepostet von Musikzug FF Hillerse am Sonntag, 3. Mai 2020

Beim Musikzug Meine tickt die Uhr noch: Gerade arbeiten alle Mitglieder mit Hochdruck an ihren kleinen Videos. Vorsitzender Marcel Calberlah ist gespannt auf die Kreativität der Musiker. Seinen Part verrät er bereits. „Mir fliegt die Rolle in die Tuba. Dann ziehe ich eine Bierflasche raus.“ Schon jetzt ahnt er, dass alle mit großem Spaß dabei sind und ihre Instrumente in Szene setzen – und „das Luxusgut Klopapier“.

Von Andrea Posselt