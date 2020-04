Vierter Todesfall im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis hat am Donnerstagabend das vierte Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Verstorbene gehörte der Mitteilung aus dem Landratsbüro zufolge zur Risikogruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Frau lebte in einem Privathaushalt im südlichen Teil des Landkreises Gifhorn – so wie auch das erste Opfer im Landkreis. Weitere Angaben macht der Landkreis aus Datenschutzgründen nicht. Mit Stand vom Donnerstag, 16. April, 18.30 Uhr gibt es neben den vier Todesopfern auch 119 Erkrankte im Landkreis sowie 451 getestete Personen.

