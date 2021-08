Kreis Gifhorn

Der Kreis Gifhorn nähert sich immer mehr der 50-er Inzidenz, am Mittwoch lag er bei 41,9 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Während das Helios-Klinikum inzwischen mit vier einen weiteren Intensiv-Patienten meldet, ist es in den Praxen der niedergelassenen Ärzte noch ruhig. Doch auch sie warnen davor, sich in Sicherheit zu wiegen.

Viele Patienten in der Praxis von Dr. Klaus-Achim Ehlers suchen in diesen kalten Tagen wegen Husten und Schnupfen Rat und Hilfe. „Was wir feststellen ist, dass wir gerade mehr Infektionen der oberen Atemwege haben.“ Womit die Delta-Variante des Corona-Virus’ gern auffällt. Deshalb gilt bei Ehlers: „Ich lasse diese Patienten auch testen.“

Mehr Covid-Erkrankte: Inzwischen sind vier Patienten in der Intensivstation an Beatmungsgeräten angeschlossen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die meisten PCR-Ergebnisse fallen dem Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge negativ aus. Bislang hat er drei positive Patienten, die alle nur infiziert, aber nicht erkrankt seien.

Ähnlich sieht das in der Praxis von Hausärztesprecher Dr. Carsten Gieseking aus. „Wir haben seit Wochen keinen“, schreibt er auf die Frage nach an Covid Erkrankten in seiner Praxis in Müden. Auch er stellt dagegen vermehrt grippale Infekte fest.

Etwas ernster ist es dagegen im Helios-Klinikum. Sprecherin Lisa Iffland meldete am Mittwoch vier Erkrankte auf der Intensivstation, die alle am Beatmungsgerät sind. Am Dienstag seien es noch drei gewesen. Auf der Normalstation liegen Iffland zufolge zwei Menschen. Alle Patienten seien zwischen 50 und 80 Jahre alt. Ob Geimpfte unter den Erkrankten sind, dürfe das Helios-Klinikum nicht bekannt geben, so Iffland.

Ärzte raten weiterhin zum Impfen: „Einzige Chance“

Ehlers und Gieseking raten weiterhin allen, die noch nicht geimpft sind, dies nachzuholen. Gieseking schränkt seine Empfehlung ein, er hält dritte Impfungen und Impfungen für Kinder noch nicht für sinnvoll. Der Piekser sei jedenfalls „die einzige Chance, die Pandemie in den Griff zu kriegen, und der beste Eigenschutz“, sagt Ehlers.

Ehlers verweist auch auf das geringere Risiko bei Nebenwirkungen bei einer Impfung. Allein schon das Anstecken mit, nicht erst die Erkrankung an Covid habe ein viel breiteres Nebenwirkungsprofil als die Impfung, erläutert Ehlers. Die Ansteckung bleibe das deutlich höhere Risiko.

Erstimpfungen beim niedergelassenen Arzt Wer jetzt zur Überzeugung gelangt, sich doch lieber mit einem Impfschutz gegen eine Covid-Ansteckung zu wappnen, braucht gar nicht erst zum Impfzentrum in der Stadthalle Gifhorn zu gehen. Dort gab es am Dienstag die letzten Erstimpfungen, bis zur Schließung Ende September arbeitet die Einrichtung seit Mittwoch nur noch Zweitimpfungen ab. Somit sind ab sofort die niedergelassenen Ärzte die erste Adresse für neue Impfwillige, bestätigt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gifhorn. Ob und welche Aufgaben die mobilen Impfteams erledigen, sei noch nicht endgültig geklärt.

Herz-Muskel-Entzündungen auch bei Ansteckung mit Corona und leichtem Covid-Verlauf

Beispiel Herz-Muskel-Entzündung, was als Nebenwirkung von Impfungen in die Diskussion geraten ist: Es reiche schon eine Infizierung mit Covid, um sich diese Beschwerden einzuhandeln, warnt Ehlers. Selbst wer nur leicht an Covid erkranke, könne Probleme mit einer Herz-Muskel-Entzündung bekommen. So erklärten sich auch spätere Long-Covid-Phänomene bei jenen Corona-Patienten, die eigentlich einen leichten Verlauf hatten.

Von Dirk Reitmeister und Christina Rudert