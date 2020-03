Einwendungen: Darum hat sich Kritik aus Vordorf gelohnt

Gifhorn/Meine

Bei der Bearbeitung der mehr als 200 Einwendungen zu den Planungen des vierspurigen Neubaus der B 4 zwischen Gifhorn und Braunschweig ist die Landesbehörde für Straßenbau voran gekommen. Dennoch wagt Behördenleiter Michael Peuke weiterhin nicht, konkrete Termine etwa für einen Erörterungstermin oder gar einen Spatenstich zu nennen. Dafür ist es immer noch zu früh.

Jeden zweiten Tag ist Peuke nicht in seinem Büro in Wolfenbüttel, sondern wegen der Corona-Krise in seinem Arbeitszimmer daheim. In jenem Homeoffice ist dann einer seiner Schwerpunkte das B 4-Projekt, für das er gerade dort und jetzt Zeit findet. „Die Einwendungen sind so weit bearbeitet. Bei drei müssen Kleinigkeiten noch nachgearbeitet werden.“

Straße entfällt: Die vierspurige B 4 wird künftig an dieser Stelle die Verbindung von Vordorf nach Meine kappen – allerdings nach neusten Planungen nicht mehr für Fußgänger und Radfahrer. Quelle: Sebastian Preuß

Er lese gerade die Erwiderungen durch, um diese dann nach und nach als PDF-Pakete an die Planfeststellungsbehörde zu mailen. Eine weitere Arbeit sei aktuell die Erstellung sogenannter Deckblätter. Darin geht es um Änderungen, die die Landesbehörde zu den Planungen vorgenommen hat. Und da wird es für die Vordorfer interessant.

Lösung für Radfahrer und Fußgänger

Denn eine Änderung betrifft die Kreisstraße 58 von Vordorf nach Meine. An den bisherigen Planungen, diese Straße komplett zu streichen, gab es aus Vordorf heftige Kritik. Zumindest eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer sollte bestehen bleiben, hieß es immer wieder aus der betroffenen Gemeinde. Dem folgt die Planung jetzt auch.

Kein Ersatz für Kreisstraße

Für den motorisierten Verkehr wird es laut Peuke auch weiterhin keine Zukunft auf der Strecke geben, aber für Fußgänger und Radfahrer sei nun eine Unterführung unter der künftigen Schnellstraße geplant. Eine Brücke sei an der Stelle wegen einer Freileitung nicht möglich – daran sei auch der Fortbestand der K 58 als Straße gescheitert.

Erörterungstermin noch nicht in Aussicht

Noch nicht in Aussicht sei ein Termin für die Erörterung. „Wir sind mit der Planfeststellungsbehörde im Gespräch, den Erörterungstermin nach hinten zu verschieben.“ Das habe nichts mit einer Verzögerung zu tun, sondern mit einem geänderten Verfahrensverlauf, erläutert Peuke. Üblicherweise würde ein Erörterungstermin stattfinden, bevor man die Deckblätter mit Änderungen schreibe – weil auch beim Erörterungstermin immer noch Änderungen hinzu kommen könnten. Diesmal würde Peuke gern alle bisherigen Änderungen aus den Einwendungen bei dem Erörterungstermin präsentieren können.

