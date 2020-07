Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen fördert die Sanierung und Modernisierung von kommunalen Sportstätten – und im Landkreis Gifhorn profitieren vier Hallen davon, deren Sanierung mit insgesamt 1,26 Millionen bezuschusst wird. Drei der vier Hallen bekommen sogar die höchstmögliche Fördersumme von 400 000 Euro.

Geld gibt es für die Sanierung der Sporthalle in Ehra, die im Jahr 1976 gebaut wurde. Veranschlagt sind für die Sanierung Gesamtkosten von knapp einer Million Euro, gebaut werden soll zwischen März und September 2021. Das marode Dach samt Dachstuhl soll durch ein Pultdach ersetzt werden, die Fassade bekommt eine Wärmedämmung, für die Halle gibt es eine Belüftungsanlage. Das Land steuert 400 000 Euro bei.

In der Flutmulde geht es um eine energetische Sanierung

Die Stadt Gifhorn bekommt ebenfalls 400 000 Euro für die energetische Sanierung der Halle Flutmulde, die 1978 entstand. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von fast sechs Millionen Euro. Alle Fenster und Türen werden erneuert, außerdem die Dachabdichtung sowie Teile des Dachtragwerkes. Und: Die Halle soll barrierefrei werden. Zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen sind geplant, die Be- und Entlüftung wird verbessert.

Die dritte Förderzusage betrifft die Sporthalle 2 in Wesendorf aus dem Jahr 1981, und auch hier steuert das Land die höchstmögliche Summe von 400 000 Euro bei. Geschätzte Gesamtkosten: 2,3 Millionen Euro. Heizung, Sanitärbereich, Tribüne, Brandschutz, energetische Elektrosanierung, Fußböden, Beleuchtung, Türen und Wärmeschutz stehen auf der To-do-Liste.

Die Stadt Wittingen profitiert ebenfalls von dem Sportstättenförderprogramm des Landes, sie bekommt für die Sanierung des Flachdachs der Sporthallen der Grundschule Knesebeck aus dem Baujahr 1994 einen Zuschuss in Höhe von 63 362 Euro.

Längst nicht alle Antragsteller haben eine Zusage

Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr 34 Millionen Euro zur Verfügung. Da insgesamt mehr als 260 Anträge aus ganz Niedersachsen vorlagen – die Gesamtfördersumme hätte knapp 90 Millionen Euro betragen –, musste eine Auswahl getroffen werden. Kriterien waren das Alter der Sportstätten, die Verbesserung des energetischen Zustands, die Auslastung sowie eine regional ausgewogene Verteilung der Fördermittel. Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius: „Die erneut hohe Zahl der bei uns eingegangenen Anträge zeigt, dass das Sanierungsprogramm genau die richtige Entscheidung war. Es ist wichtig, dass wir die Sportstätteninfrastruktur in Niedersachsen erhalten. Die Menschen in Niedersachsen brauchen ihren Sport und entsprechend gute Bedingungen, um ihn ausüben zu können. Schließlich ist Niedersachsen ein echtes Sportland, in dem jede und jeder Dritte Mitglied in einem Sportverein ist.“

Maßnahmen, die jetzt nicht bedient werden konnten, können nach dem nächsten Antragsstichtag am 31. März erneut in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, soweit mit den Maßnahmen bis dahin noch nicht begonnen worden ist und die jeweilige Kommune ihren Antrag aufrecht erhält.

