Viel zu trocken: Gifhorner Feuerwehr muss zweimal löschen

Gleich zwei Einsätze absolvierte die Feuerwehr Gifhorn innerhalb von zwölf Stunden am Donnerstag. Mitternacht brannte es in einem Waldstück in der Südstadt, am Mittag mitten in der Stadt an einer Böschung. Anlass für die Feuerwehr, auf die extrem große Waldbrandgefahr hinzuweisen.