Den ersten virtuellen Gifhorner Lauftag wird es am Samstag, 29. August, geben. Da der Gifhorner Lauftag im März aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste, organisiert der VfR Wilsche-Nebokel jetzt diesen virtuellen Lauf mit Wettkampf.

Die Gesundheit der Läuferinnen und Läufer, Helfenden, Zuschauenden und aller Partner steht für die Laufsparte des VfR Wilsche-Neubokel als Ausrichter dieses Angebots an erster Stelle. Spartenleiter Stefan Hölter fasst zusammen: „Die Corona-Maßnahmen machen es uns aktuell unmöglich, den sportlichen Charakter und die Freude am Laufsport in gewohnter Form bei Wettkämpfen aufrecht zu erhalten. Wir gehen deshalb neue Wege.“

Mit diesem virtuellen Wettkampf möchte die Laufsparte einen Anreiz schaffen, damit die Läuferinnen und Läufer ihre Trainingsform mit anderen messen können oder einfach nur die Freude am Laufen öffentlich zeigen und mit der großen Laufgemeinschaft teilen können. Die Strecke ist weltweit frei wählbar. Wer in Runden laufen möchte, muss beachten, dass die Rundenlänge mindestens zwei Kilometer lang ist. Nachteulen dürfen schon um Mitternacht starten, und alle Teilnehmer müssen bis 18 Uhr per E-Mail ihre Zielzeit melden. Die geringe Startgebühr von drei Euro unterstützt die Arbeit der Laufsparte, damit auch nach der Corona-Krise vielfältige Laufangebote möglich sind.

In den letzten Wochen wurden bereits sehr gute Erfahrungen mit virtuellen Laufangeboten gemacht. Beim 15. virtuellen Dienstags-Lauftreff mit bis zu 70 Teilnehmern kam es zum Durchbruch zweier Schallmauern: Es wurden 5000 Kilometer gelaufen und mit Walken und Radfahren zusammen wurden 10 000 Kilometer erreicht. Beim virtuellen Fun-Run im Mai liefen europaweit 77 Athleten um die Wette.

Mit dem virtuellen Gifhorner Lauftag möchte die Laufsparte das Streckenangebot ausdehnen und dabei auch den beliebten Bike & Run Wettbewerb ins Programm aufnehmen. Bei den Bike & Run-Team-Wettkämpfen teilen sich zwei Personen ein Fahrrad und wechseln sich beim Laufen und Radfahren beliebig ab. Das Fahrrad ist dabei wie ein Staffelstab zu übergeben.

Angeboten werden beim ersten virtuellen Gifhorner Lauftag die Strecken von 5000 Meter, Halbmarathon, Marathon, der Bike & Run Halbmarathon sowie der Bike & Run Marathon. Walker sind ebenfalls willkommen auf den Strecken. „Ich freue mich, dass wir diesmal auch den Wunsch nach Medaillen erfüllen können. Wir konnten die beliebte Mühlenmedaille für den virtuellen Lauftag neu fertigen lassen“, berichtet Hölter.

Mit den Teilnehmerfotos wird eine Urkunde kreiert, die online zur Verfügung gestellt wird. Diese Methode hat sich schon beim virtuellen Fun-Run bewährt. „Ich war begeistert von der Kreativität unser Teilnehmer beim Fotoshooting, dem Gestalten der Urkunden und über schicke Start- und Zielzonen“, freut sich Hölter.

Die Anmeldung für den ersten virtuellen Gifhorner Lauftag erfolgt online über die Internetseite des VfR Wilsche-Neubokel unter folgendem Link: www.vfr-wilsche-neubokel.de.

