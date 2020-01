Verzockt: Da kürzt die Gifhorner Polizei den Hafturlaub

Gifhorn

Diesen Hafturlaub hätte man sicher auch anders nutzen können, statt ihn vorsätzlich selbst zu beenden. Per Twitter meldet die Gifhorner Polizei, dass am Freitagabend ein 27-jähriger Mann gegen 22.50 Uhr festgenommen wurde.

Er hatte zunächst in einem Imbiss Geld aus der Kasse gestohlen. Die alarmierte Polizei konnte den Täter kurz darauf einige Meter weiter in einer Spielhalle am Schillerplatz ausfindig machen. So schnell kann ein Hafturlaub zu Ende sein. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, wo der derzeitige Wohnsitz des Mannes ist – und dahin brachten sie ihn dann auch gleich wieder zurück.

Von Unserer Redaktion