Gifhorn

Nach dem erfolgreichen Start in die Reihe der Sommernachtskonzerte in der Cappucabana organisiert von der Jugendförderung der Stadt Gifhorn in Kooperation mit der Cappucabana folgt am Freitag, 16. Juli, ein weiteres Highlight mit der Damenband Versus und dem Solo/Singersongwriter Anthony Miller. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Tickets gibt es für 5 Euro im FBZ Grille, Ludwig Jahn Straße 12. Zur Dokumentierung der Besucherinnen und Besucher am Konzertabend bitten die Veranstalter, die Eintrittskarte im Vorfeld bereits auszufüllen, damit der Einlass am Konzertabend schnell über die Bühne geht. Ein Einlass ist nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt oder ein Impf- beziehungsweise Genesenennachweis. Wegen des Hygienekonzepts ist die Besucheranzahl begrenzt.

Die stimmgewaltige Frauenband covert diverse Interpreten

Versus ist eine stimmgewaltige Frauenband aus Gifhorn. Sie spielt Rock- und Pop-Cover der verschiedensten Interpreten. Die Band besteht aus der gebürtigen Ostfriesin Maike Max-Blumhoff, deren Stimme von hart bis zart die Leute in ihren Bann zieht, und aus Elena Delliponti, einer Gifhorner Musikerin mit bulgarischen Wurzeln, die mit ihrem fantastischen Piano-Spiel und ihrer Stimme zu begeistern weiß.

Singer-Songwriter aus Winkel: Anthony Miller spielt auch in der Cappucabana. Quelle: Roland Hermstein

Im Anschluss kommt Anthony Miller auf die Bühne. Der Winkeler schreibt, singt und spielt seine eigenen Songs über den Weg zu sich und was es bei dieser Reise alles zu entdecken gibt. Die zeitlose und weite Instrumentierung erinnert an einen Roadtrip durch Amerika. 2020 veröffentlicht Anthony Miller „El Palo Santo“. Eingebettet im Folk/Rock/Singer/Songwriter-Gewand erinnert „El Palo Santo“ an die guten alten Songs der 70er, ohne dabei altmodisch oder traditionell zu klingen.

Der Sound alter Röhrenverstärker und Vintage-Gitarren

In lyrischer Gestalt erzählen die Songs von Momenten im Leben, die dazu zwingen, Rückschläge oder Sackgassen aus einer anderen Perspektive zu sehen, sodass den schweren Zeiten durchaus auch etwas Gutes abgewonnen werden kann. Hoffnung und Mut werden getragen vom Sound alter Röhrenverstärker und Vintage Gitarren.

