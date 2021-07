Gifhorn

Pendlern platzt der Kragen: Mit dem im vorigen Winter eingeführten Stundentakt auf der Erixx-Strecke zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen sehen sie alles andere als eine Verbesserung auf der Schiene erreicht. Inzwischen ist auch der Ärger auf offizieller Seite groß.

Wann ihr Zug das letzte Mal verlässlich gefahren ist, weiß Sigrid Schonlau nicht mehr. Einmal die Woche, immer freitags, pendelt die Braunschweigerin beruflich nach Gifhorn. Neulich anderthalb Stunden lang in einem Bus, weil wieder mal ein Zug ausgefallen war. Mit dem Stundentakt sei der Ärger größer geworden. „Ein unmöglicher Zustand“, sagt die Pendlerin.

Veraltete Technik: Immer wieder gibt es Probleme auf der Bahnstrecke von Braunschweig über Gifhorn nach Uelzen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Frustliste der Braunschweigerin ist lang. Es geht längst nicht nur um die üblich gewordenen Verspätungen, wegen derer sie ihren Terminen „hinterher hecheln muss“. Bei Zugausfall werde ein Bus angekündigt, aber niemand wisse, wann der komme. Neulich sei sie lieber gleich mit dem Fahrrad von Rötgesbüttel nach Hause geradelt.

„Der Regionalverband ist mit dem Betrieb auf der RB 47 sehr unzufrieden und enttäuscht, dass die Wirkung des Stundentaktes durch den schlechten Betrieb verpufft“, so Verbands-Sprecherin Gisela Noske, die von ein bis zwei Beschwerden über die Strecke pro Woche spricht. Es gebe Gespräche mit diversen Partnern zur Ursachenforschung.

Sowohl der Regionalverband als auch Erixx weisen auf die Anfälligkeit der eingleisigen Strecke für Verspätungen hin. Handele sich ein Zug einmal eine ein, schaukele sich das den ganzen Tag über hoch, weil sich die Züge jeweils nur an wenigen Stellen begegnen können. Erixx spricht auch von veralteter Technik auf der DB-Strecke.

Das räumt DB Netz als Eigentümerin der Schienen ein. „Zudem kommen immer wieder Störungen von außen dazu wie die Aushöhlung des Bahndamms bei Schönewörde oder die Zerstörung eines Kabels einer Bahnübergangsüberwachungskamera in Gliesmarode. Aber auch kurzfristige Instandhaltungsmaßnahmen an der Schieneninfrastruktur haben natürlich Auswirkungen auf den Zugverkehr, die wir selbstverständlich so gering wie möglich halten“, teilt eine Sprecherin auf AZ-Nachfrage mit.

Das will DB Netz auf der Strecke erledigen

2024 will die Bahn „verschiedene Ertüchtigungsmaßnahmen auf dieser Strecke“ vornehmen, Unter anderem das Stellwerk Gifhorn-Stadt mit elektronischer Stellwerkstechnik aufrüsten. „Des Weiteren wird der Oberbau in den nächsten Jahren größtenteils erneuert.“ Diverse Maßnahmen an Bahnübergängen: Am Bornsiek bei Isenbüttel läuft das aktuell, in Gifhorn gab es Anfang des Jahres an einem Übergang neue Schrankenantriebe.

Zu wenig Reserve, wenn Fahrzeuge in Reparatur sind? Das weisen Erixx und Regionalverband zurück. Der Bestand reiche. „Die Fahrzeit eines Ersatzbusses zwischen Uelzen und Braunschweig ist exorbitant länger als die der Bahn“, sagt Noske zum Thema Ersatzverkehr. „Bei Krankmeldungen von Triebfahrzeugführern ist es daher nicht möglich, Busse einzusetzen, die annähernd in der Fahrplanlage der Züge fahren. Oftmals ist es daher (leider) besser, auf den Folgezug zu warten.“

Wie weit reichen die Personalprobleme bei Erixx?

Erixx hat nach einem NDR-Bericht Personalprobleme: Man bilde aus, aber Konkurrent DB werbe Lokführer ab. Auf AZ-Anfrage heißt es, dass es auf der RB 47 keine Personalprobleme gebe. „Allerdings kann es aktuell auf Grund eines ungewöhnlich hohen Krankenstands gepaart mit der Urlaubszeit zu kurzfristigen Ausfällen kommen.“

„Leider gibt es für die RB 47 nicht die eine schnelle Lösung, sondern hier sind Maßnahmen notwendig, die insbesondere die Infrastruktur betreffen“, so Erixx. Sigrid Schonlau hilft das nicht weiter. Sie zieht jetzt ihre Konsequenzen: Nach sechs Jahren steige sie als überzeugte Nahverkehrs-Verfechterin aufs Auto um.

Von Dirk Reitmeister