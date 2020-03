So weit ist die Vermarktung in den weißen Gebieten

Gifhorn

Mit seinem eigenen Breitband-Netz geht der Landkreis Gifhorn auf die Zielgerade – zumindest was die Vorvermarktung mit kostenlosem Glasfaser-Anschluss angeht. Der vierte und vorletzte Cluster ist durch, im fünften und letzten ist die Vermarktung jetzt gestartet.

1 200 Adressen liegen im vierten Vermarktungsgebiet – Stadt Gifhorn, Gemeinde Sassenburg und Samtgemeinde Isenbüttel – in sogenannten weißen Flecken und sind somit anschlussberechtigt für das Giffinet des Landkreises mit Glasfaser bis ins Haus. Mitte Februar sei die Mindestanschlussquote von 40 Prozent gerissen worden, so Landrat Dr. Andreas Ebel, Kreisrat Dr. Thomas Walter und Fachmann Marcel Otte. Zum 29. Februar lag die Quote bei 45 Prozent. Wenigstens habe man es zum Schluss auf 54 Prozent geschafft.

Quoten sonst 60 Prozent und höher

Die Euphorie hält sich bei der Kreisspitze deshalb in Grenzen, weil die Werte der Cluster eins bis drei immerhin bei 65, 62 und 60 Prozent lagen. Nun hoffen Ebel und seine Leute, dass sich auch im Cluster fünf, in der Samtgemeinde Papenteich, möglichst viele Interessierte anmelden. Dort liege der Zuspruch bei sieben Prozent. Die Vorvermarktung sei allerdings erst gestartet und laufe noch bis 15. April.

Ab jetzt für 299 Euro anschließen

Interessierte auch in anderen Clustern können auch später noch Aufträge bei Giffinet einreichen – dann aber gibt es den Glasfaseranschluss nicht mehr kostenlos, sondern für eine Mehraufwandsgebühr von 299 Euro. Das sei aber immer noch günstig, so Ebel. Anschlüsse bestellen sei grundsätzlich so lange möglich, wie der Bagger in der eigenen Straße noch nicht angefangen habe zu buddeln.

Machen auch die Papenteicher mit?

„Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im fünften Vermarktungsgebiet die Mindestanschlussquote erreichen werden“, sagt Ebel. Unentschlossene könnten sich ja in Ruhe über Ostern Gedanken machen – und dann noch kostenlos mit einsteigen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.giffinet.de. Dort steht auch, ob die eigene Adresse anschlussberechtigt ist.

Von Dirk Reitmeister