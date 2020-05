Verkrautete Aller: Droht bei Starkregen Fischsterben?

Gifhorn

Die Aller, die auch durch das Stadtgebiet fließt, verkrautet zusehends. Inzwischen warnt Kreis-Naturschutzbeauftragter Jürgen Wagner vor einem erneuten Fischsterben. Entsprechende Hinweise seien jedoch bisher nicht ernst genommen worden, so der Experte. Der Aller-Ohre-Verband weist die Kritik entschieden zurück – und ist tätig geworden.

Tote Fische, der kopflose Kadaver einer Taube, hohes und dichtes Kraut, Baumstämme, Äste, Müll und Nutrias: Insbesondere im Verlauf der Aller an der Sandmühle bot sich tagelang ein unschönes Bild. „Ich habe das Ordnungsamt der Stadt bereits vor Wochen auf diesen Zustand hingewiesen – passiert ist jedoch nichts“, berichtet Giovanni Giacomel, Chef der in der Nähe befindlichen Eisdiele Dolomiti. Der Italiener kann sich noch gut an die Jahre 2015 und 2017 erinnern, als sich die Aller in diesem Bereich zu einer stinkenden Kloake verwandelt hat und es zu einem massenhaften Fischsterben gekommen ist.

Wiederholungsgefahr

„Bei starken Regengüssen ist der Schlamm in der Aller damals so aufgewirbelt worden, dass eine starke Sauerstoffzehrung die Folge war“, schließt Kreis-Naturschutzbeauftragter Jürgen Wagner inzwischen eine Wiederholung dieser Ereignisse nicht mehr aus. „Ein Starkregen von 60 Litern auf den Quadratmeter würde vermutlich schon ausreichen“, steht für Wagner fest.

Nicht nur an der Sandmühle gebe es Probleme, so der Experte. Auch in dem Aller-Abschnitt zwischen der K 114 und der Flutmulde sei die Schlammschicht von 40 auf 80 Zentimeter angestiegen. Die Versandung, Verschlammung, Verkrautung sowie Ausbaumaßnahmen und Ausweitungen hätten der Aller die natürliche Schleppkraft genommen, weiß Wagner.

Der Aller die Schleppkraft genommen: Experte Jürgen Wagner wirft Politik, Stadt, Kreis sowie Aller-Ohre-Verband Untätigkeit vor. Quelle: Sebastian Preuß

„Abwasserkanal“

„Der Fluss entwickelt sich mehr und mehr zu einem Abwasserkanal, doch ich bin es inzwischen leid, weiterhin auf diese Problematik hinzuweisen“, fühlt sich Jürgen Wagner nicht ernst genommen. Bereits vor einem Jahr hatte Wagner dem Erlass einer Verordnung über das Naturschutzgebiet „Allertal im städtischen Bereich von Gifhorn“ seine Zustimmung verweigert. „Die Aller ist in keinem schützenswerten Zustand“, fordert Wagner die verantwortlichen Stellen erneut auf, zu handeln. Bisher hätten Kreis, Stadt und Aller-Ohre-Verband nicht reagiert.

Ideen entwickelt

„Entsprechende Idee und Vorschläge habe ich präsentiert“, setzt sich Wagner weiterhin für eine „Veränderung des Niedrigwasserprofils“ ein. Eine Studie und ein langfristiges Rückbau-Konzept unter Einbeziehung des Hochwasserschutzes müssten rasch auf den Tisch und umgesetzt werden. „Das klappt nur, wenn die Politik das Problem endlich ernst nimmt und mitspielt“, hofft Wagner darauf, dass endlich etwas passiert.

Der Aller-Ohre-Verband weist die Vorwürfe und die Kritik entschieden zurück. „In der letzten Zeit hat es weder von Herrn Wagner noch von der Stadt Gifhorn oder anderen Stellen entsprechende Hinweise in dieser Sache gegeben“, sagt Chefin Silke Westphalen. „Wenn man mit uns redet, reagieren wir selbstverständlich sofort“, erklärt die Geschäftsführerin des Verbandes.

Wasserabfluss

„Wir sind für den vernünftigen Wasserabfluss zuständig – und dieser Aufgabe kommen wir nach“, stellt Westphalen klar. Das Grün im Flusslauf sei der Tatsache geschuldet, dass aufgrund besonderer Schutzvorgaben in der Zeit von März bis Oktober nicht „gekrautet“ werden dürfe. „Eine Ausnahme gibt’s nur dann, wenn besondere Dringlichkeit besteht und beispielsweise der Wasserabfluss nicht mehr möglich oder gefährdet ist“, sagt Westphalen. „Diese Tatsache müsste eigentlich auch dem Kreis-Naturschutzbeauftragten bekannt sein“, kontert die Chefin des Aller-Ohre-Verbandes.

Untätigkeit in Sachen Müll im Flusslauf könne man dem Verband ebenfalls nicht vorwerfen. Erst vor 14 Tagen sei Unrat aus der Aller in Höhe der Sandmühle entfernt worden, versichert Westphalen. Nach dem AZ-Hinweis am Montag auf den unschönen Zustand der Mühlenaller wurde der Verband am Dienstagmorgen noch einmal tätig.

Unrat beseitigt

Der Aller-Ohre-Verband habe unverzüglich den Unrat und Abflußhindernisse im Gewässer beseitigt, so Westphalen. Der Einsatz mit Bagger und Korb sei am Dienstag vor dem Geschäftsbetrieb erfolgt. „Aus Gründen des Naturschutzes und zur Verbesserung der Abflusssituation bei den geringen Wasseraufkommen wurde im bestehenden Kraut eine Niedrigwasserabflussrinnen zusätzlich gesetzt“, geht die Geschäftsführerin auf Details ein. „Da wir erneut in der nächsten Zeit mit geringen Wasseraufkommen rechnen, ist die gezielte Niedrigwasserrinne eine hilfreiche Schutzmaßnahme für den Lebensraum Aller“, so Westphalen.

Von Uwe Stadtlich