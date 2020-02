Junge Frau prallt mit BMW gegen Straßenbaum

Gifhorn

Schwerer Unfall auf der Celler Straße: Kurz vor 16 Uhr prallte am Dienstag eine junge Frau mit einem BMW gegen einen Baum. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch unklar.

Eine lange gerade Strecke ist die Celler Straße auf dem Abschnitt, auf dem der Unfall passierte – kurz vor dem Abzweig auf die Bundesstraße 188. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht, nur die junge Frau in ihrem BMW. Der war mit der linken Vorderfront gegen einen Baum auf der Fahrbahnseite stadteinwärts geprallt – die Motorseite zeigte allerdings stadtauswärts.

Da die junge Frau sich nicht eigenständig aus ihrem Wagen befreien konnte, mussten knapp 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Gifhorn und Neubokel unter der Leitung von Dennis Mispelhorn sie aus dem Wagen holen, da ihre Füße eingeklemmt waren. Die Fahrerin wurde vom per ADAC-Rettungshubschrauber herbeigeflogenen Notarzt versorgt. Der Transport in eine Klinik erfolgte allerdings per Rettungswagen. Wie schwer ihre Verletzungen sind, konnte am Abend noch nicht gesagt werden.

Die Feuerwehren streuten an der Unfallstelle auslaufende Betriebsmittel ab und sicherten die während der Unfallarbeiten voll gesperrte Celler Straße. Die Behinderungen für den Verkehr hielten sich in Grenzen.

Von Thorsten Behrens