Am 1. Juli endet die Amtszeit des Kreisbrandmeisters – er wird jeweils für sechs Jahre gewählt. Während in der Vergangenheit nur ein Kandidat zur Wahl stand, wird es dieses Jahr spannend: Mit Thomas Krok und Wolfgang Dreinerth stehen zwei Kandidaten zur Wahl. Die AZ stellt sie beide vor: Mehr Kommunikation mit der Basis, neues technisches Equipment und eine dezentrale Unterbringung von Geräten und Fahrzeugen sind Ziele, die Thomas Krok im Falle einer Wiederwahl erreichen will.