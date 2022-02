Gifhorn

Da werden ein paar Euro nicht ausreichen: Die Mehrheitsgruppe CDU/SPD im Gifhorner Stadtrat hat während ihrer gemeinsamen Haushaltsklausurtagung beschlossen, Anträge an den Rat zu drei Verkehrsprojekten zu stellen. Sie sollen den Verkehr an drei wichtigen Punkten in der Mühlenstadt optimieren. Beraten wird über diese drei Anträge der Haushaltsausschuss der Stadt am 14. März. Am 28. März ist dann die Entscheidung des Stadtrates gefragt. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) stellten die drei Projekte am Dienstag vor.

Erstes Projekt: Der Kreisel an der Allerwelle

Beim ersten Projekt geht es um den Kreisel an der Gifhorner Allerwelle. Dort stehen die Fahrzeuge Schlange, wenn die Schranken am Bahnübergang Calberlaher Damm geschlossen sind. Die Autos stauen sich dann in der Konrad-Adenauer-Straße sowie in der Lindenstraße. Ärgerlich vor allem für Autofahrer, die eigentlich von der Lindenstraße aus kommend später vor dem Bahnübergang in die Fallerslebener Straße rechts abbiegen wollen. Sie müssen auch warten – denn die Rechtsabbiegerspur beginnt erst einige Meter hinter dem Kreisel. Das will die Mehrheitsgruppe ändern. Die Idee: Die Rechtsabbiegerspur zur Fallerslebener Straße bis an die Lindenstraße heranziehen.

Zweites Projekt: Die Heidland-Kreuzung

Die Heidland-Kreuzung: Hier soll geprüft werden, welche Maßnahmen für einen schnelleren Abfluss des Verkehrs auch in Stoßzeiten sorgen können. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Um den Autoverkehr geht es auch beim zweiten Projekt. Hier soll die Situation an der Heidland-Kreuzung, also der Kreuzung von Alfred-Bessler-Straße, Winkeler Straße und der Straße Im Heidland entspannt werden. Zu Stoßzeiten stauen sich auch hier die Autos, weiß Gunter Wachholz. „Man kann da schon mal 20 Minuten im Stau stehen“, sagt er. Daher soll es einen Prüfauftrag für die Stadt geben. Wachholz hält zusätzliche Abbiegespuren für eine Option, um die Autos schneller über die Kreuzung zu bringen. Thomas Reuter bringt eine veränderte Ampelschaltung ins Gespräch. Ein Kreisverkehr? Das wäre sicherlich die teuerste Variante. Die Verwaltung soll jedenfalls prüfen, welche Möglichkeiten umsetzbar wären und was sie kosten würden.

Projekt drei: Eine Brücke am Knickwall

Um einen „sicher sechsstelligen Betrag“, so Thomas Reuter, geht es beim dritten Projekt. Das käme in erster Linie Fußgängern und Radfahrern zugute. Die Idee: Eine Brücke für beide Gruppen vom Knickwall über die Ise hinweg bis zur Schützenstraße. „Das würde eine attraktive Route vom Bereich Celler Straße aus in die Gifhorner Innenstadt werden. Ich halte das für eine interessante Idee“, sagt Gunter Wachholz. Die Brücke wäre eine sinnvolle Verbindung des Innenstadtbereiches mit dem Ensemble Stadthalle, Schützenplatz und DRK-Kita Gifhorn Nord – unter Umgehung der viel befahrenen Allerstraße. Die Stadt, so der Antrag, solle prüfen, ob es für ein solches Projekt Fördermittel gibt. Was es laut Wachholz auf jeden Fall bereits gebe, seien Privatleute, die signalisiert hätten, eine solche Verbindung mit zu sponsern.

Von Thorsten Behrens