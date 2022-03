Verkehrskontrolle bei Neubokel: Polizei erwischt Laptop-Dieb

Neubokel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizei Gifhorn am frühen Dienstagnachmittag einen Fiat auf der B188 bei Neubokel. Der Fahrer bediente während der Fahrt ein Laptop. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieses kurz zuvor aus einem Elektronikmarkt in Gifhorn gestohlen worden war. Zudem konnte der 35-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, ein Drogenschnelltest wies auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hin, und außerdem bestand auch noch für das Auto kein Versicherungsschutz. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein. Da keine Haftgründe bestanden, durfte er nach den Vernehmungen am frühen Abend gehen.

Von der AZ-Redaktion