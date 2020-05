Straßenverkehrsamt ist wieder geöffnet

Gifhorn

Vier Wochen lang war das Straßenverkehrsamt des Landkreises wegen Corona für Privatleute geschlossen. Jetzt läuft der Laden wieder – mit Hygieneregeln und Terminvergabe. Während der Zeit der Schließung bot die vis-à-vis ansässige Firma Fitzke Werbetechnik und Schilderdienst einen kostenlosen Zulassungsservice für Private an.

„Seit dem 20. April hat das Verkehrsamt auch wieder für Privatpersonen geöffnet“, bestätigt Landrat Dr. Andreas Ebel auf Anfrage. Die Bearbeitung der Anliegen erfolge allerdings nur nach voriger Terminvergabe. Diese Termine können entweder online oder telefonisch unter (0 53 71) 8 24 41 vereinbart werden. „Die Vorlaufzeit zwischen Terminvereinbarung und Bearbeitung des Anliegens beträgt derzeit unter einer Woche“, konstatiert der Landrat. In dringenden Ausnahmefällen würde auch eine frühere Bearbeitung ermöglicht.

Besucher gezielt lenken

Durch die kontrollierte Verteilung der Besucher über den gesamten Tag würden diese „gezielt gelenkt. Ein erhöhter Besucherandrang bleibt damit aus“, da der Zutritt in das Gebäude des Verkehrsamtes grundsätzlich nur mit Termin möglich sei. „Dieses Vorgehen hat sich bewährt“, so Ebel. Besucher und Mitarbeiter der Behörde seien durch Plexiglasscheiben getrennt und somit „beidseitig geschützt“. Darüber hinaus stehe Schutzmaterial wie Handschuhe und Mundschutz für die Mitarbeiter zur Verfügung. „Desinfektionsmittel-Spender für Kunden wie für Mitarbeitende sind ebenfalls vorhanden“, nennt der Landrat weitere Hygienemaßnahmen.

„Unser Service wurde super angenommen“, berichtet Nazlin Akkaya, Geschäftsführerin bei Fitzke, über die gut dreiwöchige Aktion des Unternehmens. „Die Leute haben sich wirklich richtig gefreut. Zumal es Frühling ist und sie los wollen mit ihren neuen Fahrzeugen.“ Besondere Freude über das Angebot sei deshalb auch bei Cabrio- und Motorradfahrern spürbar gewesen. Und bei allen, die ihr altes Auto verkauft hätten und auf das neue angewiesen waren. Denn ab dem 17. März war das Verkehrsamt geschlossen wegen Corona: Nur Zulassungen für die Aufrechterhaltung öffentlicher Aufgaben und medizinischer Versorgung wie Feuerwehr, Krankentransporte oder Pflegedienste waren möglich.

Glückliche Fahrzeughalter

Da war das Fitzke-Angebot für Privatpersonen schon etwas Besonderes. „Das haben wir zwar vorher schon gemacht für 25 Euro, weil wir sowieso engen Kontakt zur Zulassungsbehörde haben, wegen der Nummernschilder. Aber jetzt wollten wir etwas Gutes tun und haben nichts dafür genommen“, so Akkaya. Zwei Mitarbeiter der Firma seien die drei Wochen lang damit „voll beschäftigt gewesen“. Den Tag über wurden die Anmeldungen gesammelt mit allem, was dazu gehört, und dann der ganze Schwung zur Bearbeitung rüber gebracht. Die Gebühren wurden ausgelegt. Anderntags hätten die glücklichen Fahrzeughalter Papiere und Kennzeichen abholen können. Bis zur Wiedereröffnung des Amtes seien auf diese Weise 255 Fahrzeuge zugelassen worden. Und weil der Service in der „Not“ so gut ankam, wird er von Fitzke auch künftig angeboten – für 15 Euro.

Von Jörg Rohlfs