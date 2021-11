Das hat den Gifhornern offenkundig richtig geschmeckt: Das Streetfood-Festival zog am Sonntag viele Gifhorner an – und in die geöffneten Läden. Bei angespannter Corona-Lage habe sich das Hygienekonzept bewährt, die Aktion insgesamt sei ein voller Erfolg, so die Citygemeinschaft Gifhorn.