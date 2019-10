Gifhorn

Die City-Gemeinschaft lädt für Sonntag, 3. November, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, die Trends des Herbstes in aller Ruhe kennen zu lernen. Neben der neuen Herbst- und Winterkollektion, die in den Gifhorner Geschäften den Kunden prä...