„Immer mehr Menschen konsumieren Essen außer Haus oder lassen es sich liefern“, so die Bundesregierung. Stündlich werden rund 320 000 Einweg-Becher für heiße Getränke in Deutschland verbraucht – davon bis zu 140 000 To-go-Becher. Die Abfall-Bilanz allein von Einweggeschirr und To-go-Verpackungen betrug 2017 mehr als 346 000 Tonnen. Die Menge der Kunststoffabfälle insgesamt stieg zwischen 2015 und 2017 um 3,9 Prozent auf 6,15 Millionen Tonnen.

„Der Anteil am vom Verbot betroffenen Abfall lässt sich nur schwer ermitteln“, sagt Peter Futterschneider, Betriebsleiter der ASG, zum Müllaufkommen in Gifhorn. Er hat sich für die AZ die Ausbeute eines Tages mal angeschaut, was zumindest Rückschlüsse zulasse: „Im Abfall sind viele Gebinde enthalten, die nicht vom Verbot betroffen sind, die aber regulär eigentlich dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden könnten: zum Beispiel Getränkedosen, Tetrapaks, Joghurtbecher, Chipstüten, Umverpackungen Schokoriegel und diverse Süßigkeiten.“

Es sei auch enthalten, was unter das neue Verbot falle, insbesondere To-Go-Becher für Kaffee. Auch dürfte in der Fußgängerzone ein Anteil an Plastikbechern und -löffelchen der Eisdielen enthalten sein. Eher seltener zu finden seien Umverpackungen der Fastfood-Anbieter. Diese landeten offenbar eher im Hausmüll oder in der Umwelt und weniger in den Abfallbehältern.

Der Anteil der vom Verbot betroffenen Artikel am Abfall, den der ASG aus 478 öffentlichen Abfallbehältern leert, schätzt Futterschneider im gesamten Leerungsbereich auf zwischen 3 und 7 Prozent, in der Fußgängerzone auf zwischen 8 und 15 Prozent. „Das sind allerdings nur Annahmen, keine belastbaren Zahlen.“