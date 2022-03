Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Was passiert im Landkreis Gifhorn aus Anlass des Internationalen Frauentags am Dienstag, 8. März? Die AZ hat die Veranstaltungen zusammengestellt.

In Gifhorn:

Gleichstellungsbeauftragte Sevdeal Erkan-Cours hat mit einem Team eine Straßenfiguren-Aktion vorbereitet, die auf aktuelle Defizite im Bereich der Gleichstellung hinweisen soll. Auf dem Gifhorner Marktplatz werden von 16 bis 18 Uhr ganz eigenwillige Typen (Figuren) darüber reden, was an diesem Internationalen Frauentag besonders wichtig ist. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine lassen den Weltfrauentag in einem besonderen Licht erscheinen, denn die weltweite Solidarität und Hilfe von Frauen untereinander rückt deutlich in den Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Gifhorn haben sich daher entschlossen, diesen Tag auch dafür zu nutzen, um über Frauenrechte weltweit und über die Lage von Frauen in Kriegs- und Krisengebieten ins Gespräch zu kommen. Es geht um konkrete Unterstützung für Frauen, Kinder und Familien und darum, was Gifhornerinnen und Gifhorner tun können, um sich gemeinsam für die demokratischen Werte des Zusammenlebens einzusetzen.

Im Landkreis Gifhorn:

Die Gleichstellungsbeauftragten Sevdeal Erkan-Cours (Stadt Gifhorn), Barbara Haferkamp-Weber (Samtgemeinde Meinersen) und Brinja Hoffmann (Samtgemeinde Papenteich) veranstalten gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Christine Gehrmann am 30. April, der Walpurgisnacht, ein Frauenfest in der Stadthalle Gifhorn als Alternative zum Frauenfest am Internationalen Frauentag, 8. März, das wegen Corona ausfällt.

Im Papenteich:

Selbstmarketing für Frauen steht beim Online-Vortrag am Mittwoch, 9. März, von 19 bis 20.30 Uhr mit Kommunikationstrainerin Kathrin Heibreder im Programm der Papenteicher Gleichstellungsbeauftragten Brinja Hoffmann. Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Zusätzlich gibt es am Mittwoch, 16. März, zwei Online-Workshops mit Kathrin Heibreder, bei denen Frauen erfahren, wie sie für mehr Sichtbarkeit sorgen und wie sie endlich aufhören, sich unter Wert zu verkaufen. Ein Workshop dauert von 9 bis 12.15 Uhr, der andere von 15 bis 18.15 Uhr. Und am Dienstag, 19. April, heißt es von 20 bis 21.30 Uhr „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“. Dann geht es darum, die Familien-Organisation fair zu verteilen, Autorin und Mental Load Expertin Laura Fröhlich ist Referentin. Anmeldungen per Mail an brinja.hoffmann@papenteich.de oder unter Tel. (0 53 04) 50 264.

Von der AZ-Redaktion