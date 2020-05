Vatertag im Corona-Modus: Polizei ist vorbereitet

Gifhorn

Hunderte von Vätern und Nichtvätern, die am Himmelfahrtstag richtig feiern wollen: Die Lockerung der Corona-Spielregeln könnte dazu führen. Gifhorns Polizei stellt sich darauf ein. Alkohol-Exzesse und Randale sollen auf jeden Fall verhindert werden.

Probelauf schon erledigt

„Natürlich haben wir uns über dieses Thema inzwischen Gedanken gemacht“, sagt Thomas Reuter, Sprecher der Gifhorner Polizei. „Für uns hat es an Ostern und am 1. Mai schon so eine Art Probelauf gegeben“, so Reuter. Auch an diesen Tagen seien viele Menschen in Stadt und Landkreis unterwegs gewesen, es sei jedoch alles ruhig geblieben. Zusammen mit den Ordnungsbehörden der Stadt- und Kreisverwaltung werde die Polizei auch dafür sorgen, dass es Himmelfahrt, 21. Mai, ebenfalls so ablaufe.

Kontrolle am Tankumsee: Auch eine Reiterstaffel war im Einsatz. Quelle: Photowerk Archiv

Grölende und alkoholisierte Personengruppen würde Gifhorns Polizei nicht tolerieren. „Das war schon vor Corona so und ist nun aufgrund der Pandemie ein Thema, das wir noch stärker im Blick haben werden“, so Reuter. Im gesamten Kreis sei die Polizei darum am Himmelfahrtstag verstärkt präsent und gut aufgestellt, kündigt der Hauptkommissar an.

Kontrollen gab es schon

„Ganz neu ist die Geschichte für uns schließlich nicht“, so Reuter. Schon in den Vorjahren habe es beispielsweise auf den Schlosssee-Wiesen Zugangskontrollen und das Verbot von hochprozentigen Getränken gegeben. Auch am Tankumsee hätten Polizei und Ordnungsdienste Hand in Hand gearbeitet und durch diese „Spielregeln“ dafür gesorgt, dass es keine Ausschreitungen gegeben habe.

„Es muss in diesem Jahr abhängig von der aktuellen Lage und der Infektionszahlen entschieden werden“, steht für Thomas Reuter fest. So könne der Kreis – unabhängig von Vorgaben des Landes – beispielsweise Betretungsverbote für zentrale Punkte verhängen. Auch ein striktes Alkoholverbot auf Wiesen am Schloss- und Tankumsee könne durch das Ordnungsamt des Kreises angeordnet werden.

Hochprozentiges wird einkassiert

Sollte es so kommen, werde die Polizei über die Einhaltung dieser weitergehenden Beschränkungen wachen, so Thomas Reuter. Bereits in den Vorjahren waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten und Polizei beispielsweise befugt, einen Blick in Rucksäcke der Feiernden zu werfen und hochprozentigen Alkohol einzukassieren. Das Mitbringen von Glasflaschen war generell untersagt, um Verletzungen durch Scherben zu verhindern. Bei diesen Einsätzen gab’s in der Vergangenheit oftmals sogar Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Braunschweiger Bereitschaftspolizei. Auch eine Reiterstaffel war im Einsatz.

„Über die Einzelmaßnahmen wird’s im Vorfeld noch Abstimmungsgespräche geben“, so Reuter. Neben dem Fachbereich Ordnung und Jugend der Kreisverwaltung war in der Vergangenheit auch das Ordnungsamt der Stadt mit im Boot. „Das wird auch an diesem Himmelfahrtstag so sein“, kündigt der Gifhorner Polizeisprecher an.

Von Uwe Stadtlich