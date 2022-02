Gifhorn

Von einer, die von Gifhorn aus auszog, die große Filmwelt zu erobern: Als wenn es nichts wäre, sprudelt die Gifhorner Filmkomponistin herunter, auf welchen Parketten sie gerade unterwegs ist. Erst vergangenen Samstag interviewte sie – wegen Corona online – im Rahmen der Berlinale für das Bündnis „Women in Film and Television“ die Kollegin Natalie Hausmann.

Event bei der Berlinale moderiert

„Eine coole Erfahrung“, sagt Vanessa Donelly. Vielleicht auch, weil die Interviewpartnerin vorwiegend Musik für Comedy-Filme macht. Ein Genre, das die Gifhornerin bislang gar nicht bearbeitete. Eher düster und tragisch kamen die von ihrer Musik untermalten Streifen daher.

Und da ist sie schon gleich bei der nächsten Etappe auf dem Weg, den Filmolymp zu stürmen. Starregisseur Peter Zeitlinger hat sie beim neusten Film „Vida – a poor life“ ins Boot geholt. Die Musik für den Trailer ist fertig. In einigen Wochen geht’s dann nach Italien zu den Dreharbeiten.

Ein Stück für die Musical-Akademie ist in Arbeit

Langweilig wird’s bis dahin gewiss nicht werden. Anfang März findet im Schmidtchen-Theater Hamburg das „Projekt Schreibmaschine“ der Musical-Akademie statt. Hier stellt Vanessa Donelly das Stück „The other princess“ vor. Das Team ist hochkarätig besetzt, unter anderem wirkt ein Darsteller des Harry-Potter-Musicals mit, und bei dem Projekt arbeite sie eng mit der künstlerischen Leitung des Musicals Ku’damm 56 zusammen.

Ziel: Junge Menschen von Musik begeistern

Fertig sei das Ganze noch nicht. Aber sie ist gespannt, was sie erleben wird. Spannend vor allem, wie sie jungen Menschen die Leidenschaft zum Singen und zur Musik nahebringen kann. „Wir haben so viel Potenzial in Deutschland.“

Chanson-Programm: Aufführung auch in Gifhorn?

„Hätte der Tag mal mehr als 24 Stunden“ – Teil 3: Seit November arbeitet sie an einem Chanson-Programm. Texte von Rune Baruschke unterlegt sie mit Klavier-Musik. Raphael Albers, aktuell im Musical Tanz der Vampire in Stuttgart auf der Bühne, und Lisa Hintzke singen. Lustig und unbeschwert soll das Programm daher kommen.

Die Idee: im September das Programm in Berlin aufführen. „Leichte Kost, es soll ein Abend zum Entspannen sein.“ Und dann kommt ihr ein Geistesblitz: „Vielleicht sollten wir das auch einmal in Gifhorn zeigen. Mal sehen.“

Von Andrea Posselt