Kaum der Öffentlichkeit als neue Attraktion vorgestellt, sind die neuen Relaxliegen am Gifhorner Schlosssee schon wieder Geschichte. Die vier, die noch nicht mutwillig zerstört wurden, hat die Stadt am Montag einkassiert. Auch der Tankumsee hatte am vergangenen Wochenende ein Vandalismus-Problem.

Silas sitzt auf dem trockenen Gras und tippt auf sein Smartphone. „Mein Kumpel kommt gleich.“ Er sitzt gern am Nordufer des Schlosssees. „Es ist eine schöne Aussicht“, sagt der 14-Jährige aus Gifhorn. Zwei Tage vorher saßen er und seine Freunde noch auf den Relaxliegen. Er findet es schade, dass diese nun mutwillig zertrümmert worden sind.

Da ist er mit Bürgermeister Matthias Nerlich einer Meinung. „Es ist wirklich sehr schade. Diejenigen, die sich mehr attraktive Angebote rund um den Schlosssee wünschen, sind nun die Leidtragenden dieser sinnlosen Zerstörungswut.“ Nicht nur, dass eine Woche nach der Präsentation der Liegen bereits drei ramponiert wurden, nun war es schon wieder eine weitere. Die Stadt zog ihre Konsequenzen. „Die vier noch unbeschädigten Liegen sind, um sie vor demselben Schicksal zu bewahren, auf den Bauhof transportiert worden“, so Rathaus-Sprecherin Annette Siemer. Am Schlosssee würden sie jedenfalls nicht mehr aufgestellt. Über ihre künftige Verwendung sei noch nicht entschieden.

Ortswechsel, auf zum Tankumsee. Dort sind am Montagmittag zwei Mitarbeiter der Tankumsee-Gesellschaft am blauen Pavillon zugange. Innen streichen sie gerade die Bänke neu. An der Fassade fällt auf den zweiten Blick auf, dass mit den Fenstern etwas nicht stimmt. Die Rahmen sind zum Teil nur mit einem Fenster gefüllt, die andere Hälfte ist leer. Hier und da wackeln lose Holzleisten. Ein Fenster hat noch ein spinnwebenmäßiges Netz im Glas. Vor kurzem sah das noch ganz anders aus. Da lagen die Fensterrahmen inmitten von Glasscherben neben dem Pavillon auf dem Boden.

Burkhard Roozinski von der Tankumsee-Gesellschaft ist stinksauer. „Alle Fenster rausgerissen inklusive Rahmen und die Sitzbänke zerschlagen“, fasst er zusammen, was in der Nacht zum Sonntag vorgefallen war. „Es lagen überall Pullen rum und Essensreste.“ Eigentlich ist der Pavillon wie die Grillhütten wegen der Corona-Krise mit einem Absperrgitter geschlossen. Wohl deshalb, mutmaßt Roozinski Kopf schütteln, hätten sich die Täter mit Gewalt durch die Fenster Zutritt verschafft. Warum sie dabei gleich alle zerstörten, bleibe ihm ein Rätsel.

Auf Anzeigen haben sowohl Stadt Gifhorn, als auch Tankumsee-Gesellschaft mangels Aussicht auf Erfolg verzichtet. Roozinski will ab den Sommerferien Security Tag und Nacht einsetzen. Er appelliert an mögliche Zeugen künftiger Vorfälle solcher Art, gleich die Polizei zu rufen, um dieser eine Chance zu geben, Randalierer auf frischer Tat zu ertappen.

„Ich persönlich möchte nicht, dass wir vor diesen Leuten kapitulieren“, sagt Gifhorns Bürgermeister. Doch Nerlich sieht nicht nur die Strafverfolgung gefragt, sondern die Gesellschaft. „Vielmehr müssen wir uns überlegen, wie es gelingen könnte, dass Allgemeingut geachtet und wertgeschätzt wird.“

Von Dirk Reitmeister