VW-Belegschaftsspende: 50.000 Euro für den Bau des Gifhorner Hospizes

Gifhorn

Da strahlte nicht nur die Sonne bei blauem Himmel und frischen Temperaturen, sondern auch die Hospiz-Stiftung für den Landkreis Gifhorn mit Vorstand Alexander Michel an der Spitze. Im Namen der Volkswagen-Belegschaft überreichten die Betriebsräte Gunter Wachholz und Gerado Scarpino im Beisein von Anke Krauss aus der VW-Personalleitung einen Spendenscheck in Höhe von 50.000 Euro.

Es ist die dritte Spende, die die Belegschaft von Volkswagen an die Hospizstiftung übergeben hat, in den beiden Jahren davor wurden bereits jeweils 30.000 Euro für den Bau eines Hospizhauses gespendet, um das 7-Millionen-Euro-Projekt mit zu finanzieren. Insgesamt fördert Volkswagen auf Antrag 30 Projekte mit insgesamt 440.000 Euro, wie Anke Krauss berichtete.

Ein beispielhaftes Engagement für soziale Projekte in der Region

Wachholz, der über die Vergabe der Spenden der Belegschaft mitentscheidet, nannte es ein beispielhaftes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wolfsburger Volkswagenwerkes für soziale Projekte in der Region. Aus eigener Erfahrung berichtete er, wie schwer es ist, einen nahen Angehörigen von Gifhorn aus in eines der benachbarten Hospizhäuser nach Wolfsburg, Braunschweig oder Celle bringen zu müssen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer weiteren großzügigen Spende zum Bau eines Hospizhauses in Gifhorn beitragen können.“

Michel bedankte sich im Namen der Hospiz-Stiftung bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Volkswagen für die Unterstützung. „Wir bauen hier ein Palliativzentrum, ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn, wo alle Fragen rund um die Palliativversorgung, egal ob ambulant oder stationär, geklärt werden können!“ In diesem Zentrum werden auch Büros für die Hospizarbeit und das Palliativnetz eingerichtet.

Vor der Eröffnung gibt es noch einen Tag der offenen Tür

Das Hospiz startet mit acht Betten, kann aber auf zwölf Betten erweitert werden. Im Juni soll der Bau so weit fertig sein, dass mit Inventar und Einrichtung begonnen werden kann. Im September ist vor Eröffnung ein „Tag der offenen Tür“ für alle Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Danach kann mit der Belegung begonnen werden.

„Im Moment liegen wir mit dem Bau voll im Plan, so dass wir im Juni auch die Wegbefestigung rund um den Bau und die Zuwegung zum Eingangsbereich beenden können“, so Michel. Nach wie vor sei das Projekt auf Spenden angewiesen. „Die Finanzierung ist allerdings auch durch Kreditaufnahmen entsprechend abgesichert“, so Cord Tiedeken, der den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützt.

Von Siegfried Glasow