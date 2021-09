VW-Belegschaft spendet 20 000 Euro für Gifhorner Kreis-Kinderfonds

Gifhorn

Mit dem Lockdown machten zwar Schulen und Kindergärten dicht, aber nicht der Unterstützungsbedarf für Kinder aus armen Familien. Einige Projekte musste der Kreis-Hilfsfonds Kinder brauchen Zukunft dennoch auf Sparflamme fahren oder sogar ganz ruhen lassen. Aber so langsam nimmt die Arbeit wieder Fahrt auf. Gut, dass die Belegschaft von Volkswagen mit 20 000 Euro dabei ist, wichtige Projekte mitzufinanzieren.

„Augenscreening ist das Projekt, das unter Corona am meisten gelitten hat“, sagt Fondskoordinator Albert Meltzow. Es fiel seit Corona komplett aus. Im Kitajahr 2018/19 haben Augenärzte noch 1 730 Mädchen und Jungen untersucht und in etwa 18 Prozent der Fälle Sehschwächen aufgedeckt. 2020 war nach 1 150 Untersuchungen coronabedingt Schluss. Nun hofft Meltzow, im März 2022 wieder 800 Kindern das Augenscreening finanzieren zu können.

Augenscreening: Wegen der Corona-Krise sind diese Untersuchungen seit 2020 flach gefallen. Der Hilfsfonds Kinder brauchen Zukunft hofft, im März 2022 damit wieder durchstarten zu können.. Quelle: privat Archiv

Runtergefahren ist auch das Projekt „Gesund und satt in Kreis und Stadt“. Im Kitajahr 2018/19 waren mehr als 1 000 Kinder aus 14 Kitas und zwei Schulen dabei, im aktuellen sind es rund 320 Mädchen und Jungen aus fünf Kitas. Eine Weiterführung sei aber vorgesehen.

Ein Plus gibt es dagegen bei den Schulstarterpaketen. Nach 220 Kindern im Schuljahr 2018/19 sind es nun 240, weil auch Grundschulen neuerdings dabei sind. Nur auf dem ersten Blick hat der Kinderfonds mit weniger warmen Mittagessen zu tun. Kamen 2018/19 noch 260 Kinder in den Genuss einer Übernahme des Elternbeitrags von einem Euro durch den Kinderfonds, sind es jetzt 140. Doch die Zahlen täuschen über den finanziellen Bedarf.

Warmes Mittagessen für Kinder: Eines der wichtigsten Projekte des Kreis-Fonds Kinder brauchen Zukunft. Quelle: Jörg Carstensen dpa Archiv

Laut Meltzow fallen jene Kinder heraus, deren Eltern Leistungsbezieher sind. Dort werde der Euro nun darüber übernommen. Doch es gebe noch zahlreiche Kinder, deren Eltern zu wenig zum Leben aber zu viel zur Leistungsbeziehung verdienen. Hier übernimmt der Kinderfonds nun zwei Euro pro warmer Mahlzeit. Auch einigen Hortkindern finanziert er nun das Mittagessen mit.

So viele Spenden braucht der Kinderfonds des Landkreises

In der Hochzeit hatte der Kinderfonds laut Meltzow einen Spendenbedarf von 100 000 Euro pro Jahr. Im Corona-Jahr war es die Hälfte. Aktuell rechnet der Koordinator mit bis zu 75 000 Euro Bedarf. Entsprechend freuen sich er, Schirmherr Dr. Andreas Ebel, Kreisrat Rolf Amelsberg und Karin Single vom DRK über die VW-Belegschaftsspende, die Andreas Hoppenbrink und Karsten Siemann vom Betriebsrat sowie Jörg Maszutt und Dennis Göhmann vom Personalwesen am Freitag ins Gifhorner Schloss mitgebracht haben. Die Vertreter der Spender machten bei der Übergabe deutlich, dass es der Belegschaft des Unternehmens wichtig sei, Kindern zu helfen.

Wofür konkret die VW-Belegschaftsspende gedacht ist

„Es ist viel Geld, aber wir brauchen auch das Geld“, sagt Schirmherr und Landrat Ebel. Konkret sind jene 20 000 Euro für die beiden wichtigsten Projekte – eben nämlich das warme Mittagessen und die Schulstarterpakete – gedacht, sagt Meltzow. Die anderen Projekte, darunter „Kinder, Tiere, Umweltbildung“, „Bewegung ist Glück“ und „Kinderlandkultur“, will der Fonds aus weiteren Spenden bestreiten.

Der Bedarf an Spenden könnte in den kommenden Jahren wieder weiter steigen. Sobald Corona es zulasse, wolle man wieder Kochaktionen anbieten, sagt Meltzow. „Wir bleiben am Ball.“

