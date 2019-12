Gifhorn

Die VLG informiert, dass der Linienverkehr in das VW-Werk in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 5. Januar eingeschränkt erfolgt. Im Detail betrifft dieses Linien 150, 152 sowie 154 bis 159. Fahrtwünsche entsprechend des bekannten Fahrplanes sind bis einen Tag vor Fahrtantritt unter Angabe von Name, Adresse und Rückrufnummer zu bestellen unter Tel. (0 53 71) 94 98 12 oder per E-Mail an service@vlg-gifhorn.de. Die VLG wird im genannten Zeitraum teilweise nur bis zum Einfahrtstor befördern können, wenn dieses verschlossen ist.

Von unserer Redaktion