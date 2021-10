Landkreis Gifhorn

Uwe Grebe ist Fan von Europa. Einem ge- und erlebten Europa, wie der Hankensbütteler betont. Deshalb ist es dem Vorsitzenden der Paneuropa Union Niedersachsen ein Anliegen, auch andere Menschen von der europäischen Idee zu begeistern. Mit Brüsseler Bürokratie hat die wenig zu tun, wie er im AZ-Interview betont.

Wie sind Sie selber zum Europa-Fan geworden?

Ersten politischen Kontakt zu Europa habe ich 1988, als Vorsitzender der Jungen Union, beim Gipfel der Europäischen Gemeinschaft in Hannover bekommen und war schnell begeistert von den Reden und Vorträgen. Ich bin dann in die Paneuropa Union, PEU, eingetreten, weil sie sich nicht den tagesaktuellen Themen, sondern dem Großen und Ganzen gewidmet hat. Als durch das Paneuropäische Picknick der PEU im August 1989 mit Zustimmung der ungarischen Regierung für wenige Stunden die Grenze geöffnet wurde und viele DDR-Bürger über Österreich flüchten konnten, wurde ich erst recht ein Verfechter von Europa. Das hat sich verstärkt mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Möglichkeit zur Erweiterung der EU nach Osten. Ich habe die europäische Entwicklung nach 1990 hautnah erleben dürfen und durch die PEU viele Repräsentanten und Regierungschefs gerade osteuropäischer Länder kennengelernt. Das alles hat mich zu einem Europa-Fan von ganz Europa gemacht – Paneuropa ist ganz Europa.

Landesvorsitzender der Paneuropäischen Union: Uwe Grebe im Gespräch mit der AZ über Problemstellen der EU und das europäische Verständnis. Quelle: privat

Die Europäische Gemeinschaft ist seinerzeit als Staatenbund mit vorwiegend wirtschaftlichen Interessen konstituiert worden - auch als Gegenpol zu anderen Wirtschaftsmächten. Welche Zielrichtung steht heute im Mittelpunkt?

Natürlich steht der gemeinsame Wirtschaftsraum noch im Mittelpunkt und ist die Basis für die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsmächten. Nur wenige europäische Nationen allein könnten mit China oder Amerika Verhandlungen auf Augenhöhe führen. Europa ist ganz einfach die Betriebsgröße der heutigen Zeit, was viele rechte Parteien in einigen Ländern schlicht und ergreifend ausblenden. Mit dem Übergang von der EWG und der EG zur EU sind wir von der eher wirtschaftlichen Gemeinschaft auch zur gemeinsamen Politik gekommen, und das ist sehr gut so. Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres, sagt: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Unberechenbarkeit und Sprunghaftigkeit die neuen Konstanten einer sich verändernden Weltordnung sind.“ Hiermit hat er sehr recht, was wir in den letzten Jahren mit der Finanz- und Flüchtlingskrise, den Entwicklungen im Nahen Osten und jetzt in der Ukraine und in Belarus sehen. Nur ein starkes Europa kann sich diesen Krisen stellen, aber es muss innerlich geschlossen, deutlich sichtbar, handlungsfähig und eben effektiv vorangehen.

Wer ist Uwe Grebe? Uwe Grebe stammt aus Emmen/Hankensbüttel und ist langjähriger Landesvorsitzender der Paneuropa Union in Niedersachsen sowie Schatzmeister der Paneuropa Union Deutschland mit Sitz in München. Nach dem Ausscheiden aus einer Führungsposition eines großen deutschen Lebensmittelkonzerns ist er als Management-Trainer, Berater und Speaker tätig. Außerdem geht er als Gastdozent an mehreren Hochschulen und Bildungseinrichtungen den Themen „Arbeit 4.0“ und „Quo Vadis Food-Ernährung 2050“ nach.

Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen europäischer Idee und europäischer Bürokratie aufheben?

Die europäische Idee, wie sie in der Europahymne besungen wird, steht für ein Europa auf drei Hügeln. Der Akropolis (Demokratie), dem Kapitol (Rechtsstaatlichkeit) und dem Berg Golgatha (Christentum). Leider werden diese elementaren Grundfesten von der europäischen Bürokratie häufig in den Hintergrund geschoben. Um einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum für knapp 450 Millionen Menschen zu schaffen, braucht es eine effektive Bürokratie und gemeinsame Gesetze und Verordnungen. Diese sind bei näherer Betrachtung vielfach sehr sinnvoll und logisch, werden aber in oberflächlichen Diskussionen häufig zerrissen. Persönlich habe ich mit der Effektivität und Wirksamkeit der politischen Abläufe meine Probleme. Europa muss bedeutend schneller und effektiver werden, nur das gibt die EU im Moment nicht her.

Häufig wird von europäischer Kultur und einer „Seele Europas“ gesprochen. Das klingt ganz schön, aber was ist damit gemeint, wie erreichen wir das – und warum ist es wichtig?

Was ist die Paneuropa-Union? Uwe Grebe, Landesvorsitzender der Paneuropa Union, erklärt die PEU wie folgt: Die Paneuropa Union ist die älteste Europäische Einigungsbewegung, die 2022 ihr 100-jähriges Bestehen begeht. 1922 schrieb der Gründer der Paneuropa Union Graf Coudenhove-Kalergi sein Buch „Paneuropa“. Es war die Vision eines Vereinten Europas als Gegenkonzept zu den Nationalstaaten. Der politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenschluss sollte den Namen „Paneuropäische Union“ tragen. Hätte man die Vision angenommen, wäre Europa der Zweite Weltkrieg erspart geblieben. Zu den Mitgliedern der Paneuropa Union gehörten Konrad Adenauer, Albert Einstein, Thomas Mann und der SPD-Politiker Paul Löbe, der 1925 die deutsche Paneuropa Union gründete. Namen wie Robert Schumann, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl und vor allem der langjährige internationale Präsident Otto von Habsburg prägten die PEU nach dem Krieg. Die Paneuropa Union war immer bestrebt, die Vision eines ganz Europas umzusetzen. So waren die PEU-Mitglieder in den Regierungen Europas und den verschiedensten Parlamenten der Mitgliedsstaaten immer aktiv dabei, die Osterweiterung voranzutreiben. Im Jugoslawienkrieg war die PEU-Deutschland der Vermittler zwischen der deutschen Bundesregierung und den Oppositionen in den osteuropäischen Ländern. Aufmerksamkeit erlangte die PEU weiter durch das Paneuropa Picknick im August 1989, das den Zerfall der DDR erheblich beschleunigt hat.

Die Seele Europas ist sehr wichtig und muss im Fokus europäischen Handelns stehen. Das Wichtigste an Europa sind die Europäer! Wir müssen die EU in der Seele der Menschen verankern. Bei der Wahl zum ersten Europäischen Parlament 1979 ist die Einigung Europas als Traumchance der Geschichte bezeichnet worden. Daran hat sich nichts geändert. Die Generation der heutigen Schülerinnen und Schüler wächst mit der Europäischen Union als Selbstverständlichkeit auf: Reisen ohne Kontrolle und ohne Visum, Bezahlen auch im Urlaub mit derselben Währung wie zu Hause, reduzierte Roaming-Gebühren in den EU-Mitgliedsländern. Daraus folgt aber leider oft auch eine neutrale Haltung gegenüber der EU. Wenn Schülern heute gesagt wird, dass wenige Jahre vor ihrer Geburt ein grausamer Krieg in Europa herrschte, können sie das kaum verstehen. Die Europäische Seele muss erkennen, wie wichtig die Einigung ganz Europas für Friede, Freiheit und Wohlstand ist. Wir nehmen die Schilder „Gefördert durch die EU“ an Autobahnen und öffentlichen Gebäuden bis zum Vereinsheim wahr. Diese Wahrnehmung erfolgt aber eher rational, nicht emotional und aus der europäischen Seele heraus. Darum ist die Paneuropa Union Niedersachsen angetreten, Europa vor Ort spürbar und erlebbar zu machen.

Wie soll das konkret geschehen?

Ich denke, große Veranstaltungen wie Europafeste und Kulturtage müssen mit persönlichen Kontakten zu Europabegeisterten unterstützt werden, um nachhaltig die emotionale Verbundenheit zu unserem Kontinent stärker zu etablieren. Die Paneuropa Union Niedersachsen hat im letzten Jahr eine große Mitgliederwerbeaktion gestartet, die sehr erfolgreich war. Im Landkreis Gifhorn sind viele Menschen eingetreten, auch namhafte Abgeordnete aus höheren Ebenen, zugleich viele Kommunalpolitiker, die den europäischen Ansatz vor Ort diskutieren. Daneben haben in der Pandemiezeit mehrere offene Videokonferenzen mit der Europaabgeordneten Lena Düpont und Bürgerinnen und Bürgern stattgefunden. Auch die Öffentlichkeitsarbeit in den Printmedien sowie im Bereich Social-Media ist intensiviert worden. Mit elementaren Informationen aus dem alle sechs Wochen erscheinenden „Paneuropa-Intern“ sowie der Zeitschrift „Paneuropa Deutschland“ versorgen wir ständig die Mitglieder unseres Verbandes. Also man tritt nicht ein und ist Mitglied, sondern es gibt ständig aktuelle nachhaltige Informationen, die aus den täglichen temporären und zum Teil kritischen Diskussionen herausragen. Wenn es die Pandemie zulässt, werden wir landesweit mit Präsenzveranstaltungen weiter daran arbeiten, Europa vor Ort spür- und erlebbar zu machen.

Von Christina Rudert