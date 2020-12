Urteile im Gifhorner Missbrauchs-Prozess sind rechtskräftig

Gifhorn/Hildesheim

Das Urteil gegen einen 57-jährigen Pädagogen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in der von ihm und seiner Frau geleiteten Gifhorner Wohngruppe in zwei Fällen sowie wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in einem Fall ist ebenso rechtskräftig wie das gegen seine 61-jährige Ehefrau wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in einem Fall. Beide Urteile hatte die Strafkammer 3 des Landgerichts Hildesheim im Oktober getroffen. Das teilte der Pressesprecher des Landgerichts Steffen Kumme mit.

Die Angeklagten hatten gegen die Entscheidung zunächst Revision eingelegt, haben ihr Rechtsmittel aber zwischenzeitlich zurückgenommen. Der Mann war nach einer mehrmonatigen Verhandlung inklusive einer Corona-Unterbrechung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden, auf die noch zu verbüßende Freiheitsstrafe wird die Dauer der vollstreckten Untersuchungshaft angerechnet. Die 61-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, wobei in ihrem Fall die Strafe für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage wurde unter anderem eine Zahlung von insgesamt 6 000 Euro an die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen festgesetzt.

Zum Prozess:

