Urteil ist gefallen: Für Einbruch in Gifhorn gibt es zweieinhalb Jahre Haft

Gifhorn/Hildesheim

Der 37-jährige Angeklagte wird so schnell nicht wieder in Häuser einbrechen. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den Mann am Donnerstag im sogenannten Schraubendreherprozess zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Es war ein Schock für den 67-jährigen Hausbesitzer in der Gifhorner Südstadt, als er am frühen Morgen des 26. April einen Mann in seinem Wohnzimmer entdeckte. Der Einbrecher bahnte sich den Weg nach draußen, indem er drohend den Schraubendreher in seiner rechten Hand erhob. Der Rentner zog sich daraufhin zurück, klemmte dabei die Hand des Einbrechers in der Wohnzimmertür ein. Dann verschanzte sich der 67-Jährige in seinem Schlafzimmer und alarmierte die Polizei, während der Einbrecher flüchtete.

Der Angeklagte hatte sich widerstandslos festnehmen lassen

Das Glück für die Beamten: Eine zivile Streife war gerade dabei, in der Nachbarschaft einen versuchten Einbruchsdiebstahl aufzunehmen, der auch dem 37-Jährigen zugeschrieben wird. Einer der Polizisten entdeckte auf einem kleinen Weg in der Nähe des ersten Tatorts eine dunkel gekleidete Gestalt. „Der Mann hat mich wohl zuerst nicht als Polizisten erkannt, da ich mit meinem Kollegen in zivil unterwegs war“, sagte der Beamte vor Gericht als Zeuge aus. Der Mann lief den Beamten direkt in die Arme.

Verzögert soll der Angeklagte auf die Anweisungen der Polzisten reagiert haben. „Erst habe ich gedacht, er will sich nicht auf den Boden legen, dann habe ich gemerkt, dass er uns nicht versteht“, sagte der Polizist weiter. Auf Handzeichen habe der Angeklagte dann reagiert und sich widerstandslos festnehmen lassen. Deutlich will der Polizist Alkoholgeruch wahrgenommen haben. In dem Rucksack des Festgenommenen fanden die Polizisten zwei Alkoholflaschen, die aus dem Einbruch im Haus des 67-Jährigen stammten. Der Angeklagte will sich aufgrund seines Alkoholkonsums an nichts erinnern können. Eine fünf Stunden nach der Tat durchgeführte Blutalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,86 Promille. Laut eines Sachverständigen hatte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zwischen 2,36 und 3,06 Promille im Blut. „Ich glaube ihm nicht, dass er nur mal eine Feierabendbier trinkt“, sagte der Sachverständige. Er geht davon aus, dass der Mann erhebliche Mengen von Alkohol gewohnt ist.

Die Strafe entspricht auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Das Landgericht sah die Vorwürfe als erwiesen an. Wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit Diebstahl und mit Sachbeschädigung sowie wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit versuchter Nötigung muss der 37-Jährige nun in Haft. Die Strafe entspricht auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Von Bettina Reese