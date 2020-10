Urteil im Gifhorner Missbrauchsprozess ist gefallen

Gifhorn/Hildesheim

Wie erwartet ist am Donnerstag das Urteil im Gifhorner Missbrauchsprozess gefallen. Die beiden Angeklagten wurden vom Landgericht Hildesheim für schuldig befunden und verurteilt.

Für den Angeklagten, einen 57-Jährigen, der mit seiner 61-jährigen Ehefrau in Gifhorn eine Wohngruppe für Kinder und Jugendliche leitete, gab es eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Seine Ehefrau erhielt ihre Strafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Der 57-Jährige soll in zwölf Fällen einen sexuellen Missbrauch von Kindern und in vier Fällen eine schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen begangen haben, so die Anklage. Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, in sieben Fällen eine schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen begangen haben, wobei ihr hauptsächlich vorgeworfen wurde, Tathandlungen ihres Ehemannes trotz eigener Fürsorgepflichten gebilligt zu haben und nicht eingeschritten zu sein.

Seit Januar lief der Prozess, nachdem er 2019 eingestellt worden war – als 13 Kartons mit weiteren Unterlagen als Beweismaterial neu ins Spiel gebracht worden waren. In dem Verfahren war zu einem nicht unerheblichen Teil der Beweisaufnahme die Öffentlichkeit im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre einzelner Verfahrensbeteiligter ausgeschlossen worden – auch die Plädoyers waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden.

