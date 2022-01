Gifhorn

Von August bis Ende September trudelten im zweiten Corona-Sommer wieder viele hundert Fotos in der Redaktion ein. Trotz der Pandemie reisten viele Gifhorner ins Ausland, auffällig aber: die ganz exotischen, weit weggelegenen Urlaubsorte wurden nicht so sehr angesteuert – vermutlich auch wegen der Pandemie. Das Hauptsieger-Foto stammt von Saskia Sassarra aus Tappenbeck. Das Foto entstand im Kroatien-Urlaub beim Tauchen in einer Höhle an der Küste bei Pula.

Ein iPad für die Siegerin Saskia Sassarra

Saskia Sassarra freut sich über ein iPad. „Das Foto hat eine zauberhafte, friedliche Ausstrahlung. Das wollte ich mit anderen teilen“, sagt die Gewinnerin. Das Bild zeigt sie und ihre Freundin Isabella De Nicolo beim Höhlentauchen am Rande eines Kajak-Ausflugs im Kroatien-Urlaub. Die beiden erinnern sich gerne an den Urlaub zurück. Und deshalb hat Saskia Sassarra ihr Foto auch beim Wettbewerb der Aller-Zeitung eingereicht. Dass es abgedruckt wurde und vielen Lesern eine Freude gemacht hat, hat sie schon sehr gefreut. Mit dem ersten Platz hat Sassarra aber nicht gerechnet.

AZ-Urlaubsfoto-Aktion: Die Gifhorner City-Gemeinschaft hat Gutscheine für die schönsten Bilder aus dem Heimaturlaub zur Verfügung gestellt. Quelle: Sebastian Preuß

Töchter auf Kornfeld bei Leiferde

Janina Goußen bringt ihre beiden Foto-Models gleich mit zur Preisübergabe, die Töchter Zoé und Nila sind das Motiv ihres Gewinner-Fotos auf einem Kornfeld bei Leiferde. „Die beiden kennen das schon, sie müssen öfter als Model herhalten“, lacht Janina Goußen und zieht direkt im Anschluss mit den Töchtern zu Schütte: „Dort setzen wir den Gutschein in Spielsachen um.“

Auf dem Lande: Zoé und Nila toben auf dem Kornfeld in Leiferde. Diesen schönen Schnappschuss hat Mama Janina Goußen eingefangen. Quelle: Janina Goußen

Hündin Frida im Tankumsee

So wie sie fotografiert auch Karin Simon aus Calberlah mit einer Kamera, nicht mit dem Handy. Seit Jahren ist sie regelmäßig mit Fotos bei der AZ-Aktion dabei. Ebenso wie ihr Model Frida, eine Berner Sennenhündin. Die liebt das Wasser, und so zeigt auch Karin Simons Gewinnerfoto Frida im Tankumsee. „Jetzt bin ich häufig im Harz zum Wandern und Fotografieren, da ist Frida aber nicht dabei.“

Wieder fit: Frida genießt das erste Bad nach langer Pause im Tankumsee. Katrin Simon erfasste diesen Moment mit ihrer Kamera. Quelle: Katrin Simon

Gebäude spiegelt sich im Schlosssee

Gabi Beith hat den dritten Gutschein gewonnen für ein Foto am Gifhorner Schlosssee. Das Wasser liegt ganz ruhig, das Ausstellungsgebäude spiegelt sich darin. „Wir gehen jetzt in Corona-Zeiten sehr viel spazieren, und das Handy mit der Handykamera ist immer dabei.“ Den Blick fürs Motiv und den richtigen Moment, was Stimmung, Licht und Farben angeht, braucht es aber unabhängig vom Equipment so oder so.

Urlaub zu Hause. Den Blick auf das Mühlenmuseum fing Gabi Beith mit ihrer Kamera ein. Quelle: Gabi Beith

Zwischen 35 Gifhorner Geschäften können die Gewinnerinnen jetzt aussuchen – dort sind die Gutscheine der City-Gemeinschaft im Wert von jeweils 50 Euro einlösbar. Deren Vorsitzender Udo von Ey ließ es sich nicht nehmen, die Gutscheine persönlich zu überreichen.

Von Christina Rudert und Christian Albroscheit