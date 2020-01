Jetzt gibt’s für Urlauber auch ein Schäferstündchen

Gifhorn

Es sind inbesondere Bus-Reisegruppen und Rad-Touristen, die vom Landkreis als Urlaubsregion begeistert sind. Mit neuen Prospekten ist die Tourismus-Gesellschaft Südheide auch bei der Grünen Woche in Berlin dabei – und präsentiert erstmals das Angebot „ Schäferstündchen in der Heide“.

Die Farbe Lila

Die Farbe Lila macht bei der Neuauflage des Urlaubsmagazins 2020 – 20 000 Exemplare wurden gedruckt – sowie Flyern für Ausflugsziele und Führungen deutlich, dass die Heide für Stadt und Kreis eine ganz besondere Bedeutung hat. Für Südheide-Chef Jörn Pache war es darum eine Herzensangelegenheit, ein „ Schäferstündchen in der Heide“ als Erlebnis-Bausteine in das Programm aufzunehmen. „Der Gifhorner Schäfer Carlo Laser stellt die heimische Natur- und Pflanzenwelt vor und informiert über Schafe, Hütehunde und Wolfe“, so Pache.

Schnaps und Heidemettwurst

Bei der geführten Wanderung durch die Heide gibt’s für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zuckerkuchen, Brot vom Kanten mit Heidemettwurst oder Schmalz sowie Pils und Heideschnaps. „Im Herbst haben wir bereits einen Testballon gestartet – da waren die 25 Plätze ratzfatz vergriffen“, ist Pache davon überzeugt, dass das „ Schäferstündchen“ bei Gifhorn-Touristen prima ankommt.

Ja-Wort im Kloster

Sich im historischen Kloster von Isenhagen das Ja-Wort geben: Exklusiv bietet die Südheide Brautpaaren diese Möglichkeit auch 2020 an. „Die Resonanz war bereits 2019 klasse, denn 25 Trauungen haben dort stattgefunden“, ist Pache zufrieden.

Neue Bilder

Otter-Zentrum, Mühlenmuseum, Gifhorns Weihnachtsmarkt oder Bernstein- und Tankumsee: Mehrere Wochen war Fotograf Frank Bierstedt für die Südheide 2019 im Einsatz, um hunderte von Bildern für die neuen Prospekte und den modernisierten Online-Auftritt zu schießen. Neben den Führungen – die Kultur- und Landschaftsführer bieten sie inzwischen 30 Jahre lang an – spielt der Fahrradtourismus eine immer größere Rolle. Pache freut sich darüber, dass der Kreis kräftig in das Radwegenetz investieren will: „Für uns eine wichtige und richtige Entscheidung.“

Urlaub im Landkreis: Auch das Angebot der Kultur- und Landschaftsführer kommt seit 30 Jahren bei Touristen an. Quelle: Südheide Gifhorn

Radwanderkarte

Fast vergriffen ist die 2015 erschienene Radwanderkarte für den Landkreis Gifhorn. „Bereits im Frühjahr wird’s darum eine Neuauflage geben“, kündigt der Südheide-Chef an, der auf der Grünen Woche (17. bis 26. Januar) von seinen Mitarbeiterinnen Rita Niebuhr und Nadine Fromhage begleitet wird.

Zweite Messe

Nach der Messe ist vor der Messe: Kurz nach der Rückkehr aus Berlin geht’s für das Südheide-Team weiter nach Hannover. Auch auf der Freizeitmesse abf, die am 29. Januar startet, wollen Gifhorns Tourismus-Experten ihr Urlaubsangebot vorstellen. „Beide Messen sind wichtiger Quellmarkt, um weitere Urlauber für Stadt und Landkreis Gifhorn zu begeistern“, weiß Pache.

Von Uwe Stadtlich