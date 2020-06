Urlaub in Corona-Zeiten: Das berichten Gifhorner Reisebüros

Landkreis Gifhorn

Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen – ziemlich sicher fällt das im Jahr 2020 bei Gifhornern nicht so üppig aus mit den Erzählungen. Noch immer hält sich die Reiselust in Grenzen, zumindest was Buchungen in den heimischen Reisebüros angeht.

„Hotels sind bemühter denn je“

Es ist schon paradox: Die Reisebranche hatte während der Corona-Krise zunächst viel zu tun, nämlich unzählige Reisen stornieren, und danach war Däumchen drehen angesagt. Einnahmen von bereits im Herbst 2019 gebuchten Reisen waren weg, neue Einnahmen nicht in Sicht. Nun gibt es erste Lockerungen der Reisebeschränkungen. Aber: „Die Lage ist immer noch ernst. Nach wie vor geht es eher um Rückabwicklung gebuchter Reisen, das ist ein enormer Aufwand“, berichtet die Isenbütteler Reiseberaterin Alexandra Kage. Lichtblicke gebe es: Ost- und Nordsee seien sicher der Renner im Corona-Sommer. Aber auch Kroatien, Balearen, Kanaren und griechische Inseln stehen hoch im Kurs – „da kann man beruhigt hinfahren, alle Hotels haben Sicherheitskonzepte“, sagt Alexandra Kage. Sicher, etwas anders als gewohnt sei der Urlaub zu Corona-Zeiten sicher. „Aber die Hotels sind bemühter denn je“, sieht Kage ein Plus. Dennoch geht sie von einer weiteren Durststrecke aus. Jetzt sei nämlich kurz vor den Ferien noch einmal ein Hoch an Last-Minute-Reisen. Aber auch das ist in Corona-Zeiten nun erst einmal vorbei.

„Schöpfen wieder Hoffnung“

„Wir schöpfen wieder Hoffnung, aber schlimmer ging es ja auch nicht mehr für uns“, sagt Barbara Nesemann, Chefin des gleichnamigen Reisebüros. Die einen trauen dem Braten noch nicht und zögern, eine Reise zu buchen, andere buchen eine Mallorca-Reise, und die Türkei-Fans müssen sich noch in Geduld üben, skizziert sie die aktuellen Trends. Auch Österreich sei für Gifhorner gerade eine Option. Was Nesemann durch die Krise trägt: „Gifhorner halten zusammen. Viele kommen einfach nur vorbei und drücken uns die Daumen.“

Daumen drücken kann auch das Team vom Reisebüro Koch aus Wesendorf gebrauchen. Beliebte Ziele wie Türkei und Ägypten seien noch ausgeklammert für deutsche Reisende. Gefragt seien Ziele in Deutschland. „Da wird es schon schwer, Ziele im Juli und August zu finden“, sagt Helene Eck. Besonders lukrativ sei das für Reisebüros nicht. „Die Kontingente für Deutschland sind bei Veranstaltern begrenzt, viele Hotels vermarkten ihre Angebote direkt.“

Weshalb sie Unentschlossenen Reisen in erlaubte Länder ans Herz legt: „Man bekommt doch jetzt mehr für sein Geld. Statt Büfett wird man am Tisch bedient, hat mehr Platz im Hotel. Der TÜV hat alles geprüft, und Veranstalter übernehmen eine Garantie im Fall einer Rückführung.“ Und so extrem würden Corona-Schutzmaßnahmen auch nicht einschränken. „Am Strand braucht man keine Maske.“

Von Andrea Posselt