Untersuchung von Bohrschlammgruben durch Landkreis Gifhorn zieht sich weiter hin

Landkreis Gifhorn

Erdöl wurde – und wird aktuell immer noch – an vielen Stellen im Landkreis gefördert. Jahrzehntelang hat sich niemand um die Hinterlassenschaften aus den Bohrungen, dem sogenannten Bohrschlamm, gekümmert. Seit 2015 gibt es in Niedersachsen einen Förderfonds in Höhe von fünf Millionen Euro, der die Kosten für die Untersuchungen auf Altlasten zum größten Teil trägt – das Programm läuft Ende Juni 2021 aus. Auch die Verwaltung des Landkreises Gifhorn kennt diesen Förderfonds – hat bisher aber erst sechs der 52 bekannten Bohrgruben im Kreis untersuchen lassen.

Und weitere Förderanträge sind bisher nicht gestellt worden, bestätigt Kreisrätin Ute Spieler. Der Landkreis wolle über eine Prioritätensetzung die Untersuchungsstandorte ermitteln, bei denen die Untersuchungen am wichtigsten und sinnvollsten erscheinen. „Dies sind Standorte, bei denen die Folgen einer Verunreinigung – sollte denn eine festgestellt werden – am gravierendsten sind. Zum anderen werden diejenigen Standorte ausgewählt, deren Ergebnisse auf weitere Standorte übertragbar sind.“ So wurden laut Spieler im ersten Schritt Standorte in der Nähe von Wohnbebauung und Trinkwassergewinnung untersucht und solche, in denen die Verhältnisse auf andere Standorte übertragbar sind.

Anzeige

Der Landkreis geht von einer zweiten Untersuchungskampagne aus

Für Imke Byl, Gifhorner Landtagsabgeordnete der Grünen, ein Unding: „Eine Grundwassergefährdung und Umweltbelastung muss ausgeschlossen werden. Dementsprechend ist auch der Plan des Landkreises, erst einmal die Ergebnisse der Untersuchungen der ersten Gruben abzuwarten, absolut nicht nachvollziehbar. Die Forderung ist doch klar: Jeder einzelne Verdachtsfall muss untersucht werden.“ Ergebnisse einer Untersuchung könnten nicht einfach auf andere Verdachtsstellen übertragen werden. Die Grünen im Gifhorner Stadtrat haben inzwischen die Stadtverwaltung aufgefordert, über die Sanierung der vier Gruben im Stadtbereich Gespräche mit dem Landkreis aufzunehmen.

Das sind die bekannten Bohrgruben im Landkreis Gifhorn 52 bekannte Bohrgruben soll es im Landkreis Gifhorn geben. Die Aller-Zeitung listet hier auf, wo sie liegen. Samtgemeinde Meinersen: – Müden, 3 Verdachtsstellen – Meinersen, 5 Verdachtsstellen – Leiferde, 1 Zentralschlammgrube Gifhorn: – Stadt Gifhorn, 3 Verdachtsstellen – Neubokel, 1 Verdachtsstelle Samtgemeinde Hankensbüttel: – Hankensbüttel, 1 Verdachtsstelle sowie 1 Zentralschlammgrube – Dedelstorf, 1 Verdachtsstelle Samtgemeinde Brome: – Ehra, 1 Verdachtsstelle Samtgemeinde Wesendorf: – Groß Oesingen, 1 Verdachtsstelle – Wesendorf, 17 Verdachtsstellen – Westerholz, 1 Verdachtsstelle Samtgemeinde Papenteich: – Grassel, 1 Verdachtsstelle – Adenbüttel, 1 Verdachtsstelle Samtgemeinde Isenbüttel: – Ribbesbüttel, 1 Verdachtsstelle – Calberlah, 1 Verdachtsstelle Wittingen: – Gannerwinkel, 4 Verdachtsstellen – Radenbeck, 2 Verdachtsstellen – Vorhop, 2 Verdachtsstellen – Lüben, 1 Verdachtsstelle – Stadt Wittingen, 1 Verdachtsstelle – Schneflingen, 1 Verdachtsstelle

Dennoch: „Über die Untersuchung weiterer Standorte ist noch nicht endgültig entschieden worden“, so Spieler weiter. Allerdings geht der Landkreis von einer zweiten Untersuchungskampagne aus. Dann sollen die Untersuchungen wieder durch Ingenieurbüros erfolgen. „Zuvor sind jedoch die entsprechenden Förderanträge positiv vom Fördergeber zu genehmigen. Die Kapazitäten der Büros waren durch die landesweite Untersuchungskampagne auch in der Vergangenheit begrenzt, aber daran werden Untersuchungen nicht scheitern“, sagt die Kreisrätin.

Ministerium stuft Quecksilberbelastung bisher als gering ein

Als gefährlich stuft der Landkreis die Bohrschlammgruben offenbar nicht ein. Vier der bisher untersuchten Stellen würden keine gefährlichen Bodenveränderungen aufzeigen, so Spieler – die zu den anderen beiden Untersuchungen allerdings keine Aussage macht. „Zur Absicherung der Ergebnisse wird eine Grundwasserüberwachung eingerichtet. Es gibt bisher keine Erkenntnisse, dass in den Gruben im Landkreis neben den mineralischen Bestandteilen (Sand, Erde, Gesteine, die aus dem Bohrloch entfernt wurden) und Hilfsstoffen für die Bohrung noch weitere Abfälle entsorgt wurden. Daher werden für die Bohrschlammgruben im Landkreis keine anderen Ergebnisse als bei den jetzt ausgewählten erwartet.“ Laut Niedersächsischem Umweltministerium aber können in den Gruben durchaus umweltrelevante Bestandteile wie Mineralölkohlenwasserstoffe, Benzol, Ethylbenzol und Chloride enthalten sein – und gefährliches Quecksilber. Auch wenn es laut Ministerium bei den Gruben, die bislang zur Sanierung anstanden, keine wesentlichen Quecksilberbelastungen gab.

Lesen Sie auch: Ein bisschen wie Russisch Roulette

Von Thorsten Behrens