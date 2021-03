Gifhorn

Die Dörfer im Landkreis Gifhorn haben Zukunft und viel Potenzial. Das sollen sie beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (bis 2004: „Unser Dorf soll schöner werden“) unter Beweis stellen. Bewerbungen sind ab sofort möglich – und es gibt hohe Preisgelder zu gewinnen.

Im Vorfeld des 2022 beginnenden Landes- und 2023 folgenden Bundeswettbewerbs wirbt Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel für die Teilnahme der Dorfgemeinschaften des Landkreises am Kreiswettbewerb. Der sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr laufen – musste dann aber wegen Corona verschoben werden. Das üppige Preisgeld soll aber trotzdem ausgeschüttet werden: insgesamt 24 000 Euro. Möglich wird das durch die Unterstützung durch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Das Siegerdorf soll 10 000 Euro bekommen, der Zweitplatzierte 7 500 Euro, der Drittplatzierte immerhin noch 5 000 Euro. Und es soll einen Klimaschutzpreis in Höhe von 1 500 Euro geben.

Auch Beiträge in filmischer Form sind gern gesehen

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das Engagement der Dorfgemeinschaft nach dem Motto „Was haben wir bislang erreicht – was tun wir für die Zukunft?“. Dabei wird sowohl die individuelle Ausgangslage als auch die Möglichkeit der Einflussnahme der Dorfgemeinschaft auf die Dorfentwicklung bewertet. Honoriert wird in erster Linie die Qualität der Entwicklungsschritte und nicht nur das erreichte Niveau. Zentrale Anliegen des Wettbewerbs sind daher das Erkennen und die Förderung der Potenziale vor Ort, um so gemeinsam Zukunftsperspektiven zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen.

Am Kreis- und Landeswettbewerb teilnehmen können Dörfer, Ortsteile oder auch Zusammenschlüsse kleinerer Ortschaften – ohne Begrenzung der Einwohnerzahl. Das sieht dann beim Bundeswettbewerb etwas anders aus, hier sind nur Dörfer unter 3000 Einwohnern und Einwohnerinnen zugelassen. „Wir können bei bis zu zehn Teilnehmern zwei zum Landeswettbewerb anmelden, bei bis zu 20 Teilnehmern drei“, erklärt Christine Gehrmann, Beauftragte für Demografie und Kreisentwicklung. Sie würde sich angesichts der Teilnehmerzahlen der vergangenen Wettbewerbe freuen, wenn es überhaupt zehn Bewerbungen gebe. Die sind übrigens auch durch Vereine und Initiativen möglich – und die Beiträge können auch in filmischer Form eingereicht werden.

2014 war nur das Doppeldorf Ehra-Lessien dabei

Wird es in diesem Jahr nach langer Zeit mal wieder ein Siegerdorf aus dem Landkreis geben, das sich vielleicht auch auf Landes- und Bundesebene durchsetzt? Beim Wettbewerb 2017 hatte es bundesweit insgesamt 1900 Kandidaten gegeben – nur keinen aus dem Landkreis Gifhorn. 2014 hatte Ehra-Lessien den Kreiswettbewerb gewonnen, war allerdings auch das einzige Dorf gewesen, das teilnahm. Auch 2011 war Ehra-Lessien dabei, landete auf dem zweiten Platz – vor Brechtorf und hinter Groß Schwülper. Schwülper hatte sich damals für den Landesentscheid qualifiziert.

Ansprechpartnerin für den Wettbewerb ist die Stabsstelle für Kreisentwicklung und Demografie unter Leitung von Christine Gehrmann. Hier kann die Bewerbung bis zum 31. Mai gemeldet werden. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15. Juli einzureichen. Alle Unterlagen für die Bewerbung können unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/kreisentwicklung/unser-dorf-hat-zukunft/ heruntergeladen werden.

Von Thorsten Behrens