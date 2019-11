Unser Aller Festival: The Hooters rocken den Gifhorner Schlosshof

Landkreis Gifhorn

Die Veranstalter von Unser Aller Festival haben jetzt drei weitere Künstler für die Veranstaltungsreihe unter Vertrag. Darunter sind auch die Hooters, die das Abschlusskonzert am 7. Juni im Gifhorner Schlosshof bestreiten werden.

Das große Abschlusskonzert wird mit der US-Band The Hooters ein Act bestreiten, der mit Hits wie „All You Zombies“, „Johnny B“ und „Satellite“ internationale Bekanntheit erlangte. Initiator und Schirmherr Dr. Andreas Ebel freut sich über die Erweiterung des Programms: „Ich begrüße es sehr, dass unser Veranstalter weitere herausragende Künstler so frühzeitig unter Vertrag nehmen konnte. Gerade The Hooters sind eine international bekannte und erfolgreiche Rockband, für die wir auf dem Schlossinnenhof sicherlich schon bald ausverkauft melden können. Aber auch die beiden Genres Jazz und Klassik sind jetzt würdig und hochkarätig im Programm des nächsten Jahres vertreten.“

Genre Jazz und Soul kommt nicht zu kurz

Dabei wird das Genre Jazz von Martin Weller besetzt, erster Solotrompeter und Direktor des Staatsorchesters Braunschweig. Er wird am Mittwoch, 3. Juni, mit einem kleinen aber feinen Ensemble in der Thomaskirche in Neudorf-Platendorf antreten und einen klassischen Akzent setzen – unter dem Titel „Sound the Trumpet“. Am Donnerstag, 4. Juni, wird es dann mit Nicole Atkins im Kloster Isenhagen in Hankensbüttel den Auftritt einer US-amerikanischen Singer-Songwriterin zu erleben geben, die musikalisch tief im Crooner-Jazz und Soul der 60er Jahre verwurzelt ist.

Auch zum Thema Special Guests/Supports gibt es Neuigkeiten: So werden die Herren von Black River Delta mit dem Hamburger Hardcore-Trio Ripe & Ruin einen mehr als passenden Special Guest dabeihaben, und mit der Braunschweiger Formation Restorchester präsentiert auch Jon Flemming Olsen einen kongenialen Support-Act. Radio Doria schließlich werden von dem gefühlvollen Singer-Songwriter-Duo Herbstbrüder verstärkt werden.

Gemeinsames Singen mit der Kreismusikschule

Zudem gib es zum Schluss noch ein ganz besonderes Unser Aller Festival-Special zu verkünden, das in Kooperation mit der Kreismusikschule Gifhorn realisiert wird: Am 4. Juni bietet sich im Clara-Schumann-Saal der Kreismusikschule Gifhorn die schöne Gelegenheit, miteinander zu singen – begleitet von einer fünfköpfigen Band der Kreismusikschule.

Tickets für alle Veranstaltungensind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.allerfestival.de erhältlich. Inhaber der Gifhorner Ehrenamtskarte erhalten einen Rabatt auf Tickets von zehn Prozent.

