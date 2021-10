Unser Aller Festival 2022: Matthias Reim kommt nach Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Das Unser Aller Festival kehrt 2022 zurück und wird vom 26. Mai bis 5. Juni erneut hochkarätige Unterhaltung und programmatische Vielfalt in den Landkreis Gifhorn bringen – bereits bestätigt sind die Künstlerinnen, Künstler und Bands Afrob, Jon Flemming Olsen, Blond, Roland Jankowsky, Black River Delta, Nicole Atkins, Radio Doria, Spider Murphy Gang und das Klassikkonzert „Sound The Trumpet“. Und jetzt sind zwei weitere Hochkaräter bestätigt. Eine davon ist Schlagerlegende Matthias Reim.

Am Mittwoch, 1. Juni, ist das Unser Aller-Festival zum ersten Mal zu Gast in der Radener Deele in Wittingen, wenn Stand-Up-Comedian und Satiriker Moritz Neumeier auftritt. Ungeschönt und radikal berichtet er aus seinem Leben – das ist manchmal zu doll, aber vor allem unfassbar witzig. Einen Tag später, Donnerstag, 2. Juni, gibt es ein Open-Air-Konzert im Schlosshof Gifhorn mit Kultstar und Musiklegende Matthias Reim. Sein 30-jähriges Bandjubiläum musste coronabedingt ausfallen, deshalb wird im nächsten Jahr gleich doppelt so groß gefeiert.

„Verdammt ich lieb dich“ ist Reims größter Hit

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Matthias Reim zur Elite der deutschsprachigen Musik. Sein größter Hit „Verdammt ich lieb dich“ blieb 1990 für 16 Wochen an der Chartspitze. Sein Debütalbum verkaufte sich weltweit rund zweieinhalb Millionen Mal. Es folgten Hits wie „Nur geträumt von dir“, Hey, ich hab mich so auf dich gefreut“ oder „Ganz egal“.

„Wir freuen uns wahnsinnig auf Unser Aller Festival 2022 und darüber, dass Livekultur, wie wir sie kennen, endlich wieder möglich ist“, sagt Rilana Sandelmann, Vorsitzende des Vereins Kollektiv 4.

Unser Aller Festival 2022 Donnerstag, 26. Mai: Afrob, Kultbahnhof Gifhorn Freitag, 27. Mai: Blond, Kultbahnhof Gifhorn Freitag, 27. Mai: Jon Flemming Olsen, FBZ Grille Gifhorn Samstag, 28. Mai: Black River Delta, Kultbahnhof Gifhorn Samstag, 28. Mai: Roland Jankowsky, Stadthalle Wittingen Dienstag, 31. Mai: Sound the Trumpet, Thomas-Kirche Neudorf-Platendorf Mittwoch, 1. Juni: Moritz Neumeier, Radener Deele, Rade Donnerstag, 2. Juni: Nicole Atkins, Klosterkirche Isenhagen, Hankensbüttel Donnerstag, 2. Juni: Matthias Reim, Schlosshof Gifhorn Samstag, 4. Juni;: Radio Doria, Schlosshof Gifhorn Sonntag, 5. Juni: Spider Murphy Gang, Schlosshof Gifhorn

Der Vorverkauf für die beiden neuen Termine startet am Montag, 18. Oktober, um 10 Uhr. Tickets sind ab diesem Zeitpunkt an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

